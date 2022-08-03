Kılıçdaroğlu'ndan KPSS tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı'yla (KPSS) ilgili iddialara yönelik, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli" dedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" ifadelerine yer verdi.