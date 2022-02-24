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Kılıçdaroğlu'ndan Montrö uyarısı: Yanlış adımın faturası ağır olur!

Kılıçdaroğlu'ndan Montrö uyarısı: Yanlış adımın faturası ağır olur!
24 Şubat 2022 Perşembe 12:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara "Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın" çağrısında bulundu. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Birilerinin telkiniyle de Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonuna ilişkin hükümete çağrıda bulunarak, "Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın" dedi.

Kılıçdaroğlu, Denizli'de Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın. TBMM'ye bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik ve sorunlu bir süreci yaşıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö Boğazlar Sözleşmesi çok önemlidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Birilerinin telkiniyle de Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur" ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ne yapacak? Güvenlik zirvesi toplanıyor. Akşama kadar Denizli'de olacaktım, diğer programlar vardı. Bu toplantıdan sonra diğer programları iptal ettim. Ankara'ya dönmek zorundayım.

Denizli'den ifade ediyorum. Güvenlik zirvesinden sonra TBMM'yi acilen toplayın. TBMM'ye bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik ve sorunlu bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki turist göndermediği zaman perişan oluyoruz. Doğalgaz göndermediği zaman perişan oluyoruz.

Normalde, sağlıklı işleyen bir demokrasi içinde bir siyasal iktidar ülkeyi yönetirken, bir başka ülkeye ekonomik açıdan bu kadar bağımlı bir süreci yaşatmazdı. Yaşatmaması lazımdı. Bir ülke bir başka ülkeye sadece enerji alanında yüzde 60 bağımlı olabilir mi? Söylerken içim acıyor. Nükleer santralle birlikte bu rakam daha da büyüyecek. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız.

Türkiye'nin güvenliği açısından Montrö Boğazlar Sözleşmesi çok önemlidir. Ona bağlı kalmak da sadık kalmak da çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle de Montrö Anlaşması farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her yanlış adımın faturası ağır olur.

Suriye'de 33 askerimiz şehit edildi. Herhangi olumsuz bir tablonun Suriye'de bize yükleyeceği faturayı da hepinizin dikkatine sunuyorum.

Güzel bir ülkede yaşamak, beraber yaşamak varken, bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?"

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #montrö #rusya #ukrayna
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