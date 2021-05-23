Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddialarıyla son günlerin en çok tartışılan ismi olan Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Doğrudur bizim zaten öyle bir dünyada işimiz yok" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitch'de Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç'un ülke gündemine dair sorularına yanıt verdi. Öte yandan canlı yayını izleyenlerin sayısının 320 bini geçti ve yayın küresel çapta trendlere girdi.

"Gençliği nasıl mutlu edeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu gençlik özgürlük istiyor. Attığı bir tweet dolayısıyla sabahın 6'sında evinin kapısının polisler tarafından çalınmasını istemiyor. Emin olun, seçildiğimde beni hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar. Ben de o eleştirilerden ders alacağım. Çünkü onların öğrenme, benim de anlama dönemim" ifadelerini kullandı.

"KONSOLU, TELEFONU ZAMLI DEĞİL İNDİRİMLİ ALACAKLAR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlerin almakta zorlandığı konsol, cep telefonu gibi teknolojik ürünlerle ilgili de "Konsol mu alacaklar? Cep telefonu mu alacaklar? Gençler için indirim yapılacak. Sadece gençler için. Anneleri babaları için değil. Gidecekler, nüfus cüzdanlarını gösterecekler ve alacaklar" dedi.Üniversitede okuyan gençlerin yurt sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, "Bir yılda yurt sorununu çözeceğim" şeklinde konuştu.



"EN YAVAŞ VE PAHALI İNTERNET TÜRKİYE'DE"

Kılıçdaroğlu, internetteki sıkıntılara da değinerek, "En yavaş ve en pahalı internet bizde. Neden? Türk Telekom'u kime verdiler? Lübnanlı Hariri ailesine verdiler. Türk bankalarından kredi çekerek aldı. Türk Telekom'un içini boşalttı. Sonra da borçlarını ödemedi. Şu anda Telekom bankaların oldu" değerlendirmesinde bulundu.CHP lideri, "Geniş bant internet yaygınlaşacak. Kamu, özel sektörün önündeki engelleri kaldırsın, bunlar çok hızlı gelişir. Bir yatırım için bir çok yerden izin gerekiyor. Bürokratik engelleri kaldıracağız" dedi.Kılıçdaroğlu ayrıca, "İktidara geldiğimizde Türkiye'de yasak olan Paypal, Booking ve Uber ile oturup konuşacağız" vaadini dile getirdi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları içinse Kılıçdaroğlu, "Faizlerini bir hafta içerisinde sileceğim. İşe girip sigorta primi ödemeye başladıkları andan itibaren onlardan ana paralarını faizsiz, belli taksitler içerisinde alacağız" dedi.

"138 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR"

Ataması yapılmayan öğretmenler sorunuyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Sayıştay'ın tespitine göre 138 bin öğretmen açığı var. 138 bin öğretmeni hemen kurayla göreve başlatacağız. Öğrencilerimizi körelten bir eğitim sistemi var. Bu eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştireceğiz. Eğitim sisteminin nasıl olacağına siyasetçi değil, eğitimciler karar verecek. Bizim en büyük zenginliğimiz insan kaynağımızdır. Nüfusumuz 2035'den sonra yaşlanacak. Bizim 2035'e kadar çok ciddi bir sıçrama yapmamız lazım."

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİYİ KALDIRACAĞIZ"

CHP lideri, ekonomi konusunda ise şunları söyledi:"Merkez Bankasının döviz müdahalelerin şeffaf olması lazım. Merkez Bankasının 128 milyar dolarının kime satıldığı, kaça satıldığı, ne zaman satıldığı belli değil. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız. İnsan doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Verginin adil olması lazım. Bu verginin ülkenin kalkınmasına harcanması lazım."

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Yazılım sektöründe Hindistan dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu. CHP olarak Hindistan'a bir heyet gönderdik, bu durumu incelettik. Bunu devletin yapması lazım" dedi.

HDP SORUSUNA YANIT

Kılıçdaroğlu'nun 'HDP ile ittifakınız var mı?' sorusuna da cevap verdi.Kılıçdaroğlu'na 'HDP sizin için ne ifade ediyor?' diye soran Jahrein'e 'Bir siyasi parti' diyen Kılıçdaroğlu, ittifak iddialarına da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Bir ittifak var ama bu ittifakın içinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti var. Adı da Millet İttifakı ve HDP bu ittifakın içinde yok, olsa söylerdim." açıklamasını yaptı.Jahrein'in "Gizli bir ittifak mı var, öyle deniyor?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu HDP'nin TBMM'de yer aldığını ifade ederek "Bir ittifak olsa gizli olmazdı" açıklamasıyla tartışmaları noktaladı.

PEKER'İN SÖZÜNE HAK VERDİ: DOĞRUDUR, İŞİMİZ YOK

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'in 'ayrı dünyaların insanlarıyız' çıkışına yanıt verdi.Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde yayımladığı videoda Kılıçdaroğlu için "Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki?" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, Peker'in bu sözlerine "Doğrudur bizim zaten öyle bir dünyada işimiz yok" cevabını verdi. Yayıncı Jahrein, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini hatırlatarak şunları söyledi; "Kemal Amcası var açıklamasına çok gülmüştük. Börek yaparken bir anda telefon geldiğini ve size Sedat Peker'in amcasıymışsınız dediklerini düşünüp güldük."

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?"

İkinci yüzyıl bildirisinden bahseden Kılıçdaroğlu, 10 bin dolar alan siyasetçinin de açıklanması gerektiğini söyleyerek şu açıklamaları yaptı:"Bizim ikinci yüzyıla çağrı bildirgemizde terör örgütleriyle mücadelemiz var. Yeraltı dünyası aktörlerinin siyasetçileri kullanmaması lazım. Soylu kalktı bir açıklama yaptı, ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi var dedi kim bu siyasetçi? Soylu'un bu kişiyi açıklaması lazım, kim bu adam?Yeraltı dünyasının kesinlikle elemine edilmesi lazım. Bu nedir biliyor usunuz? Olağanüstü rant, olağanüstü para ve uyuşturucu demektir. Kendi aralarında bir rant savaşı var.Dikkat ettiniz mi Erdoğan hiç konuşmuyor, nerede bu adam? Sanki bu ülkeyi hiç yönetmiyor. Limanlarda uyuşturucular bulunmuş, hiçbir dava açılmamış. Eğer açılmamışsa belli siyasiler satın alınmıştır. Savcı dava açmasa soruşturma açılır, arkasında siyasi güç vardır. Bu kirlilikten Türkiye'nin temizlenmesi lazım.Arkadaşlara hemen talimat verdim TBMM'ye süratle dilekçe verdik. Bir siyasetçi 10 bin dolar alıyorsa bunun açıklanması lazım, Soylu'ya açık çağrı yapıyorum kim bu siyasetçi? Bunu yapamıyorsa rüşvet gölgesinin altında ezilir, doğru değil bu.