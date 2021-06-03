Kılıçdaroğlu'ndan seyyar esnafa destek sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü açılış töreninde İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ile bir araya geldi. Seyyar satıcıların sorunlarının yer aldığı raporu inceleyen Kılıçdaroğlu, “Ülke genelinde 8.5 milyon, İzmir’de ise 250 bini bulan seyyar esnafı yok sayamayız. Seyyar esnafının sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulabilmesi için TBMM’de ve yerel yönetimlerin meclislerinde bizzat temsil edilmeli” dedi

Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Tören öncesi İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin ile de görüşen Kılıçdaroğlu’na seyyar satıcıların yaşadığı sorunları dair hazırlanan rapor iletildi. Kılıçdaroğlu, Başkan Soyer’in seyyar satıcıların sorunlarının giderilmesini için destek olacağını belirterek kendisinin de konuyu takip edeceğini kaydetti.

“MECLİS’TE YER ALMALILAR”

Seyyar satıcıların sorunlarını yakından takip ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Pandemi sürecinde zorda kalan kesimlerden biri de seyyar satıcılar ve sokak sanatçılarımız olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu gruplara yönelik desteklerini memnuniyetle takip ediyoruz. Fakat ülke nüfusunun büyük kısmını kapsayan seyyar satıcı ve sokak sanatkarları için yeni adımlar atılarak sorunlarına kalıcı çözümler üretmeliyiz” dedi. Türkiye’deki 8,5 milyon seyyar esnafın sorunlarını çözmek için siyasetin daha etkili kullanılması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerekse belediyelerin meclislerinde seyyar esnaf ve sokak sanatkarlarını temsil eden isimler yer almalı. Böylece hızlı karar alma ve çözüme daha çabuk ulaşma noktasında fark yaratıp kendi sorunlarını doğrudan siyasi iradeye aktarabilir” diye konuştu.

“HUKUK VE DEMOKRASİNİN GARANTİSİYİZ”

Milyonlarca seyyar esnafın sorunlarını, taleplerini dile getirdiği için teşekkür eden İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ise İzmir’deki 250 bin seyyar esnafın ölüm kalım savaşı verdiğini vurguladı. Laçin, “Demokrasi mücadelenizde başarıya ulaşmak istiyorsak, sokak emekçilerini, sokak emekçilerinin önderlerini yerel ve ulusal tüm meclislere taşımak zorundayız. Sokaklar sorun değil çözümdür, sokaklar demokrasinin beşiğidir. Sokaklardaki demokrasi ve hukuk düzeni Meclis’te de hukukun ve demokrasinin garantisidir” ifadelerini kullandı.

SOYER'E TEŞEKKÜR

CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar esnafının sıkıntılarının farkında olduğunu kaydeden Laçin şunları söyledi: "Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun 18 günlük tam kapanma sürecinde midye, köfte, simit ve çiçek gibi ürünleri satan sokak satıcılarının günlük ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını vermişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de bizimle iletişime geçerek mağdur durumdaki 270 seyyar ve sanatkarımızın bilgilerini kendisine ilettik.Geçtiğimiz gün itibariyle de bu arkadaşlarımıza 1000'er liralık yardım paraları hesaplarına yatırıldı.Bunun için belediye başkanımız Tunç Soyer'e müteşekkiriz."