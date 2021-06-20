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Kılıçdaroğlu'ndan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasıyla ilgili de açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması
20 Haziran 2021 Pazar 12:15

Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Gaziantep'te yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda buluşan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu:

– Savcılar yasadışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa o ülkede adalet yoktur. Türkiye'de iktidarın yargı üzerinde kurduğu hegemonyadan dolayı yargı görevini yapmamaktadır. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Mal varlığı üzerindeki hacizi kim kaldırdı? İvedi kararla haczi kaldıran savcı Adalet Bakanlığı’na nasıl bakan yardımcısı nasıl oldu?

– Sezgin Baran Korkmaz gibi birisi yargıyı istediği gibi kullanıyorsa arkasında ciddi bir güç vardır. Burada konuşması gereken en tepedeki kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanı ‘Bir mafya bir siyasetçiye aylık para gönderiyor' diyor. Ama bu bakanı çağırıp sormuyor. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Türkiye bu kadar çürümüşlüğü hiçbir zaman görmemişti. Hırsızların, yolsuzluk yapanların baş tacı edildiği Türkiye'yi ne zaman gördük.

– En tepedeki konuşmuyor. Bize ‘yeraltı dünyası çetesi konuşur biz muhatap olmayız' diyor. Peki İçişleri Bakanı yeraltı dünyasına niye cevap veriyor. Para alan siyasetçiyi herkes biliyor ama kimse ses çıkarmıyor. Türkiye'yi bu rezaletten kurtaracağız. Elin başbakanının yaptığı 300 avroluk sabah kahvaltısı için kıyamet kopuyor ama burada milyar dolarla oynuyor kimse kılını kıpırdatmıyor.

BİZİM İTTİFAKIMIZ BELLİDİR

“HDP'li siyasetçiler CHP ile ittifaka hazır olduklarını söylüyor. CHP, HDP ile ittifak yapar mı?” sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"HDP'nin ittifaka hazır olduğunu ilk defa sizden duyuyorum. Genel başkanları açıklama yapıp “Biz ittifak içinde değiliz. İttifak da yapmayacağız” dedi. İttifak yaparlar, yapmazlar, böyle bir niyetleri var mı, yok mu, ben bilemem. Ama onların yaptığı açıklama gayet nettir. Bizim ittifakımız bellidir. Kimlerle beraber masaya oturduğumuz bellidir. Yerel seçimlerde de diğer seçimlerde de kamuoyuna açıkladık. Türkiye'de iki ittifak var. Bir devleti soyulacak olan organ olarak görev alsn bir ittifak var. Diğer ittifak da milliyetçi ve yurtseverlerin ittifakıdır. Biz ikinci ittifakta yerimizi aldık."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #sezgin baran korkmaz
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