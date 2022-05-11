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Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacılarla ilgili video: Netim, gidecekler!

11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar yer aldı. Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler." yorumunda bulundu


Sığınmacılarla ilgili siyasetin tansiyonu yükseliyor.  Sosyal medya hesabından kaçak göçmenler ve sığınmacılarla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir.

* Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda, CHP liderinin 2011 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili tarih tarih yaptığı açıklamalar yer aldı.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #sığınmacılar #twitter
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