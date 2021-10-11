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Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir açıklama da İYİ Parti'den: Siyasi suikast duyumları alıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 'siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var' açıklaması yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına benzer son dakika bir açıklama da İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, kendilerinin de bu konuda duyumları olduğunu dile getirdi

Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir açıklama da İYİ Parti'den: Siyasi suikast duyumları alıyoruz
11 Ekim 2021 Pazartesi 09:04

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" söyleminin ardından çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'siyasi suikastler' yapılacağı konusunda duyumlar aldıklarını belirten Aydın, "Eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin gezisinde gazetecilerle sohbet edip dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını kaleme aldığı yazıyla aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, CHP liderinin o konuşmada 2023 seçimlerine giderken iktidarın gerilimi tırmandırmasından endişe duyduğunu söylediğini ve Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" dediğini yazmıştı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #son dakika #iyi parti siyasi cinayet
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