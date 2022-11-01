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Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya şok suçlama: Çocukların zehirlenmesine göz yumdu

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya şok suçlama: Çocukların zehirlenmesine göz yumdu
01 Kasım 2022 Salı 09:28

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de okul önlerinde uyuşturucu tehlikesine değinen bir video paylaştı. Videodaki açıklamalarında Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'yu uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yoksulluk Dayanışma Ofisi sorumlusu Hacer Foggo'yla birlikte kamera karşısına geçerek Türkiye'de uyuşturucu tehlikesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Paylaşımına yazdığı notta Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın 'okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız' palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" ifadelerine yer verdi.

"'PARALARI GETİRİN GÖZ YUMACAĞIZ' DEDİLER VE YUMDULAR"

Öte yandan videoda yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin de suçlamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen nam-ı diyar Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye, 'paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Bunlar, onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim, 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur, yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Sokaklarda çocuklarımız için mücadele vereceğiz. Çetelere, rezil adamlara ne ülkemizi ne sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #uyuşturucu #süleyman soylu
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