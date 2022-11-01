Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya yanıt: İşte ispatladım, onurun varsa istifa et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla kapattığına ve Türkiye'de bir uyuşturucu salgını olduğuna yönelik iddiası büyük tartışma yarattı. Bakan Soylu'nun "İspat etmezsen namertsin" çıkışına bugün partisinin grup toplantısında kürsüden gösterdiği Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Türkiye Uyuşturucu Raporu" üzerinden yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bana dönüp diyorsun ki 'İspatla'. İşte ispatladım, onurun varsa istifa et" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

Bakan Soylu'nun gündem yaratan sözlerine bugün CHP'nin grup toplantısında yanıt veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve 2022 yılında hazırlanan "Türkiye Uyuşturucu Raporu" ile çıktı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; "Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor yayımladı. Türkiye'de uyuşturucu raporu. Raporda, 'metamfetamin kullanımı son iki yılda 5.5 kat arttı' diyor. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşa kadar düştü. 10 yaşındaki bir çocuğun uyuşturucu kullanması ne demek? Koro halinde saldırıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bu evlatların hakkını, hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Ben babayım, dedeyim. Feryatları görmüyorlar, duymuyorlar. Bu illet Türkiye'de 'Metin Amca' diye satılıyor. Ölümcül bir illet. İç organları içten çürütüyor. Bir genç annesini katletti. Ülke şok oldu ülke. Kararlıyız, tepeden tırnağa uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. CHP bir mücadele partisidir. Bu çağrım bütün yol arkadaşlarıma ve vatandaşlarımızadır. Sokaklarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimizi korumaya hazırlanın. Bu alanda çok çetin bir mücadele vereceğiz."

"İŞTE İSPATLADIM, ONURUN VARSA İSTİFA ET"

Konuşmasının devamında Bakan Soylu'nun "İspat etmezsen namertsin" sözlerini hatırlatarak devam eden CHP lideri Kılıçdaroğlu sözlerini "Bana dönüp diyorsun ki 'İspatla'. İşte ispatladım, onurun varsa istifa et" ifadeleriyle noktaladı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:



*Dün bir video yayınladım, metanfetamin gerçeğini gözler önüne serdim. Kendi mafyamız yetmiyormuş gibi, dünyanın mafyasını da Türkiye’ye çektiler.

*Bu uyuşturucu paraları Türkiye’ye gelsin diye birden fazla kanun çıkardılar. Son 1 ayda Sırp mafya lideri İstanbul’da öldürüldü. Azerbaycanlı Mafya lideri Ataşehir’de öldürüldü.

*İstanbul’un ortasında Gürcülerle İranlılar AVM’lerde çatıştılar. Antalya’da da bir mafya lideri öldürüldü.

*Ortadoğu’nun en büyük mafya liderini hapisten çıkardılar. Bana diyorlar ki ispat et. Sırtını mafya baronlarına, uyuşturucu baronlarına dayarsan bunu göremezsin. Onurun varsa, şerefin varsa istifa edersin.

*Türkiye şu an Avrupa’nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor. Türkiye tarihinde böyle rezalet görmemiştir. Kirli işler ülkeye yayıldı.

*Fotoroman için yeni albümler çıktı. Polislerimizi intihar eşiğine sürükleyen bir düzen kurdular. Bu saray iktidarı resmen evlatlarımızı uyuşturucu baronlarına peşkeş çektiriyorlar.

*Allah kahretsin böyle düzeni! Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. Bu duruma ne söylenir: Allah belanızı versin!

*Ben bunları gündeme getiriyorum, koro halinde saldırıyorlar. Sanıyorlar ki geri adım atacak. Ya sizin feriştahınız gelse bu evlatlarımızın hakkını savunmaktan geri adım atmam.

*İstanbul’a yerleşmiş mafyanın da baronların da başını ezmek lazım. Önce ithal mafya ve baronlarla sonra da bizim baronlarla hesaplaşacağız. Sonra bunlarla boy boy fotoğraf verenleri de hapislerde çürüteceğiz.