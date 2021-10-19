Kılıçdaroğlu'ndan 'suç duyurusu' yanıtı: Bulunmazsanız namertsiniz!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, devlet memurlarına çağrıda bulunduğu açıklamasından dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: Saray ve şurekası savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz. Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Ama mafyatik ilişkilere girenleri tehdit ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet memurlarına “Görevinizi yapın” dedim. “Kim yasa dışı talimat verirse orada durun ve yapmayın, hırsızlığa bulaşmayın” dedim. Saray ve şürekâsı savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Kamuda çalışan 530 bin civarında sözleşmeli personel var. Bunlar diğer memurlar gibi KPSS’ye giriyorlar, aynı eğitimi görüyorlar, aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar ama kadrolu memurların haklarına sahip değiller. Astsubayların göreve başlama derecesi bile haksızlık içeriyor. Milletin iktidarında çözülecek. Tazminatları ile ilgili sorun var. Bunun giderilmesi lazım. Daha önce de bu sözler verilmiş.

-Muhtarlara belediye meclisi toplantılarına katılmayı bile fazla görüyorlar. Bizim iktidarımızda söz sahibi olacaklar. Sayın Erdoğan müjde ile başlıyor konuşmasına, hayırlı olsunla bitiriyor. Ne müjde var, ne hayırlı olsun. Ben söyledim belki kulağına gider. Kılıçdaroğlu’ndan önce yapacağım diye. Yaptıracağım ona, yaptıracağım!

-Devlet bizim devletimiz. Devletin kurumlarına sahip çıkmak, onların yasal çerçevede çalışmasını özendirmek en çok CHP’ye yakışır. Fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumlu ama fiyatlar durmuyor. Neden böyle? Sıcak siyaset Merkez Bankası’na müdahale ediyor.

-Merkez Bankası’nın kasasında 123 milyar dolar para var ama başkalarının ödünç parası. O para bize ait değil. 123 milyar doların bir senti bile Merkez Bankası’nın kendi parası değil. 128 milyar doları kim aldı? Merkez Bankası’nın dolar satması lazım ama satamıyor. Kasadaki para kendi parası değil, başkasının parası. Millet İttifakı iktidarında Merkez Bankası saat gibi çalışacak. Göreceksiniz ekonominin nasıl düzeldiğini.

-Merkez Bankası’nın kendi kültürü var. Dışarıdan eleman getirmek doğru değil. Kültürünü yok eder. Unutmadık, Merkez Bankası’nın kasasından alınan 128 milyar doların Maliye Bakanı’na bırakıldığı süreci unutmadık. Hangi kurla kime satıldığını bilmiyoruz. Hazine’nin internet sitesine girin. Her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeniyor. Her saat başı ödenen faiz 3 milyon 111 bin 689 dolar. Bunu dolarla ihale alanlar mı ödüyor, zinhar. Bunu ülkenin fakir fukarası ödüyor.

- “Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz” dedim. Bundan rahatsız oluyorlar. İkili bir yapı ortaya çıktı. Biri, devleti için çalışan memurlar; diğeri Saray için, rantiye için, uyuşturucu baronu için çalışanlar! Devlet memurlarına “Görevinizi yapın” dedim. “Kim yasa dışı talimat verirse orada durun ve yapmayın, hırsızlığa bulaşmayın” dedim. Saray ve şürekâsı savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz. Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir.

-Kim devlete hizmet ediyorsa başımın üstünde yeri vardır. Ama mafyatik ilişkilere girenleri tehdit ediyorum. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Bütün kamu görevlilerine sesleniyorum: Görevinizi millet adına yapınız, mafyatik ilişkiler sizi zorlarsa bu kardeşinize haber verin, oraya gelip onların başına çökeceğim.

-Saray’ın baş memuru var. Fuat Bey. Vesayet ve paralel yapı oluşturmaya çalışıyormuşum. Çalışanlarımızın diyor. Kimsin sen? Devlet memuru ne zamandan beri çalışanlarınız oluyor. Bu lafı kullandığın andan itibaren toplumu bölüyorsun. Devletin memuru milletin işini yapar. Kullandığım her cümlenin kanunda yeri vardır. Gideceksin Erdoğan ailesinin vakfından torpil yapacaksın, devlete yerleşeceksin. Biz bunu yapınca kıyamet kopacak.