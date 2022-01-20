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Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'na yanıt: 84 milyonun zaten ahını aldınız

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'na yanıt: 84 milyonun zaten ahını aldınız
20 Ocak 2022 Perşembe 13:34

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, bir gazeteye yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarının düşük gösterildiği iddiasına yanıt verdi. Dinçer, kendisinin 84 milyona karşı sorumlu olduğunu ve bir yanlış yaparsa o kadar insanın hakkını yiyeceğini söyledi. Bu sözlere yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!"ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” açıklamasına yanıt verdi.

Konut Görevlileri Sendikası ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı’nın enflasyona yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine “Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum, ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Bunlar markete, pazara gitmiyorlar mı? Yumurtanın, sütün, zeytinin, yağın fiyatını bilmiyorlar mı? Kaç liradan kaç liraya çıktığını bilmiyorlar mı… 84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!” dedi

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunda yöneltilen bir soru üzerine ise, “Millet İttifakı adayımızı belirleyecek hiç kimse şundan endişe duymasın, 13. cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı olacak” ifadesini kullandı.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #tüik #enflasyon #tüik başkanı
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