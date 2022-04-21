Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Sen memleketin egemenliğini sattın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…" ifadeleriyle sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, bir süredir dini kanaat önderleri, ilahiyatçılarla görüştüğünü söyleyerek, ülkenin geleceğini konuştuklarını dile getirdi. CHP lideri, ilahiyatçıların istisnasız her görüşmede din ve ahlakın ele ele gitmesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir ama gerçek bir dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart.

Bugün Erdoğan "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" dediğinde bu konuyla ilgili olarak sizlere seslenme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorun Türkiye'nin sorunu haline gelmiş durumda. Belki de Türkiye'nin en büyük sorunu "o başka bu başka" anlayışıdır. Onun için bazı çok zengin ülkeler bu anlayış yüzünden hiç değer görmezler. Kabile devleti ile anılırlar. Kendini bir şey ile tanımlamak ama insan varlığının en önemli şartı olan ahlak kısmını da önemsememek... Yani Mevlana'nın deyimiyle cebi zengin ruhu fakir olan insan olmak...

"Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim"

Bu saray ve şurekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatını kadar algılanırsanız. Değer görmezsiniz.

Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olmadı durumundadır. Ne olursak olalım ahlaklı olalım.

"Erdoğan, sen Kaşıkçı davası ile bu devletin memleketin egemenliğini sattın"

Bu arada Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim. Mavi Marmara şehitlerinin yakınlarından da isteyeceğim.

Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davası ile bu devletin memleketin egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın!