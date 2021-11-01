İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ...
İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ...
0
UZAYDA TAKO YAPTILAR
UZAYDA TAKO YAPTILAR
0
HORLUYORSA DİKKAT!
HORLUYORSA DİKKAT!
0
İLACIN YAPAMADIĞINI CASH YAPTI
İLACIN YAPAMADIĞINI CASH YAPTI
0

Kılıçdaroğlu'ndan zamlara tepki: Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından zamları eleştirdi

Kılıçdaroğlu'ndan zamlara tepki: Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun?
01 Kasım 2021 Pazartesi 12:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LPG'ye ve doğalgaza gelen zam üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!

Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #lpg zam #doğalgaz zam
Önceki Haber
Bir zam da biraya geldi!
Sonraki Haber
Göztepe kaçan galibiyete kahroldu
Erdoğan'dan Biden görüşmesine dair ilk açıklama
Erdoğan'dan Biden görüşmesine dair ilk açıklama
0
CHP'li Yücel: Milletimizin refahı kırmızı çizgimiz
CHP'li Yücel: Milletimizin refahı kırmızı çizgimiz
0
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: O vergileri hemen kaldır!
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: O vergileri hemen kaldır!
0
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: O türbülansın içinde değilim
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: O türbülansın içinde değilim
0
Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: Devlet bey teklifimi kabul etti
Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: Devlet bey teklifimi kabul etti
0
Akşener: Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı!
Akşener: Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.