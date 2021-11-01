Kılıçdaroğlu'ndan zamlara tepki: Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından zamları eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LPG'ye ve doğalgaza gelen zam üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!

Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?