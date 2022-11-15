Kılıçdaroğlu'nden terör tepkisi: Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Terör saldırısına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sınır bir devletin namusudur. Şimdi utanmadan 'Bu terörist kaçak yollardan ülkemize girmiş' diyorlar. Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü?" ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle oldu:

Acaba Kılıçdaroğlu ne diyecek diye merakla bekleyen bütün vatandaşlarım hepinize CHP Grubu'ndan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum.

Bugün KKTC'nin 39. yılı. CHP olarak Türkiye'den KKTC'ye, orada yaşayan soydaşlarımıza en içten sevgilerimizi gönderiyor ve bayramlarını kutluyoruz. Kıbrıs'ın bu süreçte farklı bir bağımsız kurum olarak ortaya çıkmasından hepimiz son derece mutluyuz. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra kimsenin burnu kanamadı. KKTC güçlenerek yoluna devam ediyor. Merhum Bülent Ecevit'i, Erbakan'ı, Fazıl Küçük'ü ve Rauf Denktaş'ı sevgiyle, saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde eğiliyorum. Semerkant'ta bir toplantı var. Türk Devletleri Teşkilatları Zirve Toplantısı. KKTC de bu toplantıda gözlemci olarak bulunuyor. Öncellikle bu sürecin başlamasından son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim.

'Sorunu çözecek kişi Bay Kemal'dir'

Siyaseti şöyle okumak lazım. Siyaset ne için yapılır? Benim bildiğim siyaset toplumun var olan sorunlarını çözmek için yapılır. Sorunların adalet içinde çözülmesi lazım. Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, yolsuzluk yapma aracı olmadığını, yakınlarını devletin kilit noktalarına getirmek gibi bir düşünce siyasette olmaması gerektiğini hep ifade ettim. Genel Başkanlık yaptığım süre içinde toplumun en zayıf halkalarıyla işbirliği yapmaya, sorunlarını çözmeye çalıştım. Taşeron işçileri buna örnektir. Çaykur'un 9 bin 300 mevsimlik çalışanı var. 'Bizim sorunumuzu kim dile getirecek' diye soruyorlar. Rize'ye, Rizelilere, 9 bin 300 mevsimlik işçiye sesleniyorum. Senin sorununu çözecek kişinin adı Bay Kemal'dir. Bunu unutma. Rizeliler belki unuttu ama Bay Kemal asla unutmaz. Kaçak çayları Rize Meydanı'nda yakacağım.

Tek şey istiyorum. Sandığa gittiğinizde, 'Benim sorunumla kim ilgilendi, kim çözme sözü verdi' diyeceksiniz oyunuzu ona göre kullanacaksınız. Mert olacaksınız, oyunuzu vereceksiniz. Bay

Kemal gelecek sorunu çözecek.

'49. madde askıya alınmış durumda'

Öğretmenler aynı şekilde. Yok ücretli, yok sözleşmeli. Hiç endişe etmeyin. Orman köylüleri ile ilgili özel bir açıklama yapacağım. Onlara vaatlerimi tek tek sıralayacağım. Sizin sorunlarınızı tereyağından kıl çeker gibi çözeceğim. Sadece ücretliler için ayrı gelir vergisi tarifesi olacak. Düşük oranlı vergi tarifesi olacak. Ücretliler için damga vergisini de tümüyle kaldıracağız.

Çalışmak herkesin hakkı diyor anayasa. Bu hakkı teslim etmesi gereken siyasetçilerdir. Siyasetçi vatandaşın hakkını teslim etmek zorundadır. Aldığı aylıkla huzur içinde geçinmek zorundadır. 49. madde askıya alınmış durumda.

Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar derneği var. Jandarmada 11 bin 500 kişi, Kara Kuvvetleri'nde 6 bin, poliste 2 bin toplam 20 bin asker ve polis gazi sayılmıyor. Bu ayıbı kapatmak lazım. 15 Temmuz'da tırnağı yaralandı mı onu gazi sayıyoruz. Olmaz, çifte standardı kabul etmez devlet.

Şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılık. Şehit yakınları, gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Ayrımcılık yapanlar vatansever değildir. 15 Temmuz şehit ve gazileri için 2 bin 600 liralık ödeme 4 bin liraya çıkarıldı. Diğerleri için neden verilmiyor? Sorun varsa adres belli. CHP. Bu konuda 15 kanun teklifi verildi. En çok kanun teklifi verilen CHP'li vekiller. MHP'den de 3-5 arkadaş teklif vermiş. MHP Genel Başkanı'na sesleniyorum. Eğer Türkiye'nin bu sorununu çözmek istiyorsan, şehit ve gazilere saygılıysan bu kanunu getir parlamentodan oy birliği ile çıkaralım. 'Saray izin vermiyor' diyebilirsin. Sarayı dinleme, Kılıçdaroğlu'nu dinle. Saraydan kendini kurtar, niye emrine giriyorsun. Gerçek anlamda milliyetçi parti CHP'dir.

Paralar nereye gidiyor? 2021 ilk 9 ayında bütçeden ödenen faiz 142 milyar. 2022'de bu rakam 207 milyara çıktı. Bu para çiftçiye, esnafa, üreticiye ödendi mi? Hayır. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Dünyanın faizini bir avuç tefeciye ödersin, faize karşıyım diye milleti kandırırsın. 20 yıllık iktidarından AK Parti bir fabrika yaptı mı? Yapmadı, yapmaz. Çünkü AK Parti'nin tepesindeki kişi üreticiye değil, tefecilere hizmet etmek için görevlendirilmiştir.

Terör saldırısına tepki

Pazar günü İstanbul'da tüm milletimizi derinden sarsan, üzen bir terör saldırısı yaşandı. Ben Avcılar Belediyesinin yaptığı bir toplantıdaydım. Tören sırasında haber geldi. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Birileri bunları sayıdan ibaret sanıyor olabilir ama bunlar anne, baba, evlat, amca, dayı. Her birisinin ayrı hayalleri vardı. Allahtan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

'Tamamı alçaktır'

Milletimiz tasada ve kıvançta beraber olmayı her zaman yapmıştır. Deprem olduğunda hep beraber koşarız bir can kurtarabilir miyiz diye. Milli maçlarda hep beraber seviniriz. Ancak birileri var ki bu bağı koparmak için elinden geleni yapıyor. Bu bağ unutulsun istiyorlar. İnsanlar birbirine sarılmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici, siyasetçi bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan dilleri var bu insanların. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye arayış içine girenler var. Özür dilerim ama bunlar alçak insanlar. Tamamı alçaktır.

Bu bir aparat. Toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, her şeyden bir şeyler yapmaya çalışan, sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparattır bu. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar çok iyi bilsinler. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir. Bu fotoğrafa kurduğu kişi bir terör örgütünü bitirme planı yapıyor diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, hedef göstermenizin, beş para etmezliğinizin hesabını sormazsam namerdim.

Herkes bilsin, biz CHP'yiz. Ben CHP'nin Genel Başkanıyım. İşine geldiğinde terör örgütü ile iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler.

'O sınırı yol geçen hanına kim döndürdü?'

'Sınır namustur' pankartı astık. Her türlü hakaret, küfür geldi. Bunların sınırdan haberi yok, ne olduğunu bilmiyorlar. Sınır bir devletin namusudur. Şimdi utanmadan 'Bu terörist kaçak yollardan ülkemize girmiş' diyorlar. Peki biz bunu astığımızda niye hakaret ediyordunuz? Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü? Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek, İstanbul'a yerleşecek, çalışacak fabrikada, çalışmalar yapacak, bombayı patlatacak, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz. O sınır kapısından bunlar nasıl geçtiler? O sınırı yol geçen hanına kim döndürdü?

Terör bir insanlık suçudur, ortak tavır takınmak zorundayız. 30-35 yıldır hala terörle mücadelede ciddi bir yol alınamamışsa bir sorunumuz var demektir. Ülkeyi yöneten zata seslenmek istiyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Maden faciası olur sorumlu yok, tren faciası olur sorumlu yok, terör saldırısı olur yine sorumlu yok, sınırlar yol geçen hanına dönmüş yine sorun yok. Çok açık ve net konuşacağım. Şimdi birileri çıkıp 'Böyle bir günde siyaset olmaz' diyecek. Hayır efendim siyaset böyle günler olmasın diye yapılır zaten.

Bunlar ne komşuluk bilirler ne ensar, ne muhacir. Bunların tek inandıkları şey var mevki, makam ve para.

'Teröristlere de teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun'

Bahçeli'ye de bir parantez açalım. Suriye teskeresiyle ilgili konuşmuş. Gittiğim her toplantıda soru geldiğinde şunu söylüyorum. Terörle mücadele konusunda yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini isteyen el kaldırsın diyorum. Hiç kimse el kaldırmıyor. Bizde öyle yaptık dedim. Yabancı askerlerin, yabancı asker postallarının topraklarımızı çiğnemesine Bahçeli neden evet dedi? Milliyetçi arıyorsanız, ülkücü arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız.

Teröre de teröristlere de teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun. Söz veriyorum, bu milletin sırtından bunu söküp atacağız. Terörle nasıl mücadele edilirmiş, teröristlerle nasıl mücadele edilirmiş Millet İttifakı iktidar olduğunda bütün Türkiye de bütün dünyada öğrenecektir.

Avrupa Birliği ile sığınmacı anlaşmasından çıkacağız. Açık kapı devri kesin olarak bitecek. Yol geçen hanı mı burası? En geç iki yıl içinde bütün sığınmacıları kendi ülkelerine göndereceğiz. Söz söz, Bay Kemal söz veriyorsa mutlaka yapacak bunu.