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Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılar ile ilgili Twitter paylaşımını beğendi. 

Kılıçdaroğlu, o paylaşımı beğendi
16 Mayıs 2023 Salı 13:50

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam Twitter hesabından, "28 Mayıs 'sığınmacıları göndermeyeceğim' diyenler ile 'göndereceğiz' diyenlerin seçimi olacak. 'Kalsın' diyenler Recep Tayyip Erdoğan'a, 'gitsinler' diyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na o verecek. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özcan'ın paylaşımını beğendi.

Özcan, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada ise, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; size yalvarıyorum. Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan #kemal kılıçdaroğlu
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