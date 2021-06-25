Kılıçdaroğlu Ödemiş'te: Ampul patlayacak güneş doğacak!

İzmir Ödemiş'te açılışa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Martın sonu bahar demiştik. Şimdi ampul patlayacak güneş doğacak. Her şey aydınlık olacak. Bunların alt yapısını oluşturuyorum. Her şeyin zamanı yeri gelince hukuk içinde hesabını soracağım. 128 milyar peşkeş çekiliyorsa bunu hesabını sormamız lazım. Bugün de ileride de soracağım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim." dedi

HABER EKSPRES-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir'in Ödemiş'te yaptığı Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin açılışına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu topraklar bereketli topraklar. Bu toprakları cennete dönüştürmemiz lazım. Bu ülkede beraber yaşamalıyız. CHP olarak biz ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın kim olursa olsun herkesi kucaklamak istiyoruz. Herkesle barış içinde yaşamak istiyoruz. Tesis çok güzel. Hepimizin atıkları var. Torbaya koyup birileri alıyor. Bu bir yerlere döküyor. Oradan geçerken koku hissediyorsunuz. Görüntü kirliliği oluyor. Bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu tesisi bunu ortadan kaldırıyor. Bu çöpler alınacak, ayrışacak ve onları biz kullanacağız. Sanayiye gönderiyoruz. Onlar kullanıyor. Çöplerin her biri altın değerinde. Gübre elde ediyoruz. Organik gübre. Topraklarımızı koruyoruz. Elektrik elde edilecek. Çok pahalı. Burada elde edeceğimiz elektrik daha ucuz. İstihdam yaratacak. Dışarıya attığımız çöpün ekonomiye getirdiği yararlar çok fazla. Büyükşehir belediye başkanımız, Ödemiş belediye başkanımız el ele verdiler böyle bir tesisi İzmir’e kazandırdılar. Bu tesis bütün Türkiye’ye hizmet ediyor. Değerini hepimizin bilmesi gerekir. Tunç başkan gereğini yaptı. İki başkanı da yürekten kutluyorum. Bu tesis Avrupa’da bir numara ise Ödemiş te bir numara olmayı hak ediyor” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TALİMAT: GÖNÜLLERE GİRİN



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İzmir’in bir özelliği var. Mutlu insanların kenti. İzmir’e gelen herkes bir süre sonra ben İzmirliyim der. İzmirli onların tamamını kucaklar. Herkes İzmirli olmaktan övünür. Bunu sağlayan belediye başkanlarıdır. Belediye başkanları hizmet ederken harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İhalelerini Facebook’tan yayınlayacaksınız. Herkes bunu görecek. Göstermelik ihaleler olmayacak. Bizim düzen hakça bir düzen. Ne ezen ne ezilen, hakça bir düzen. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Bize oy verdi vermedi. Bırakın onları dedim. Her vatandaşa hizmet etmek sizin göreviniz. O insanların gönlünü kazanacaksınız. Geçmişe oy verdiğimiz adam sokağımızdan geçmedi oy vermediğimiz adam buradan geçti dedirteceksiniz. Fakir mahalleler varsa oralara pozitif ayrımcılık yapın. Daha fazla hizmet götürün. O mahallerde kreşler açın. Anneler güven içinde çocuklarını bıraksın. O anneni de dışarı çıkama hakkı var dedik” dedi.

GEÇMİŞTE YAPTIKLARIMIZI PARÇA PARÇA SATTILAR



CHP’nin geleneklerinde hesap vermek olduğunu vurgulayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu bizim geleneklerimizde var. İhtiyaç sahibi alileri yardım yaparken onların yoksulluğunu deşifre etmeyiz. Her kuruşun hesabının vermenin onuru taşırız. Geçmişte yaptıklarımızı parça parça sattılar. Tarlaları, fabrikaları sattılar. Şunu unutmayın biz yaparız onlar satarlar. Biz israftan çekiniriz onlar israf yaparlar. Bizimle onlar arasındaki fark siyah beyaz gibi derindir. Biz cam gibiyiz. İçimiz dışımız birdir. Rüşvet alanları, milyarları götürenler okuyorsunuz. Pazarlanan ihaleler. Siyasetçilerin içine düştüğü bataklıklar…Ne diyorduk? Milyonlarca işsiz var. 5 yerden maaş alanlar var. Adam evine ekmek götüremiyor bu düzeni nasıl savunursunuz diye söyledim. Söylemeye de devam edeceğim” dedi.

DESTEK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Adaleti sağlayacağım. En büyük destekçim sizlersiniz. Sizlerin sayesinde yapacağız. Martın sonu bahar demiştik. Şimdi ampul patlayacak güneş doğacak. Her şey aydınlık olacak. Bunların alt yapısını oluşturuyorum. Her şeyin zamanı yeri gelince hukuk içinde hesabını soracağım. 128 milyar peşkeş çekiliyorsa bunu hesabını sormamız lazım. Bugün de ileride de soracağım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Tüm bunları millet ittifakı ile yapacağız. Kimse tweet attı diye hapse girmeyecek. Çiftçi üretecek ve kazanacak. Türkiye üretecek işsizlik son bulacak. Tüm bunalır yapacağız. Benim sözümüz sözdür, tüm bunları yapacağım. Yeter ki destek verin. Destek verin güzel bir Türkiye inşa edeceğiz”