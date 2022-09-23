Kılıçdaroğlu partililere seslendi: Benimle misiniz?

Partisinin İzmir kampı açılışında “Özgürlük, adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütüne seslenerek “Artık karar verin. Bu hak düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmiyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grubu'nun 27. Dönem 5.Çalışma ve Değerlendirme Toplantıları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İzmir Seferihisar'da bir otelde başladı. Üç günlük programın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, örgütüne seslenerek “Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle beraber yürüyor. Buna inanın. Bu mücadelede hak düşmanlarını beraber yeneceğiz. Özgürlük, adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu hak düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmiyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Umutsuzluk yok

“Bizim kitabımızda umutsuzluk yok” diyen Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak “Türkiye’yi yönetemiyorlar, Türk Lirası eriyor, görüyoruz. Merkez Bankası’nın banka olmaktan çıktığını, TBMM tarafından Merkez Bankası’na verilen görevin yerine getirilmediğini biliyoruz. Hayat pahalılığını biliyoruz. 128 milyar dolar buharlaştı ama yılbaşından bu yana 75 milyar dolar daha buharlaştı. Bütçe açığı, dış ticaret açığı kapanmadı. İktidar sahiplerinin de herkesin de bilmesi lazım; kurt geçirdiği kışı bilir ama yaşadığı ayazı unutmaz. Bu millet her şeyin farkındadır. Bizler de farkındayız. Bilinmeyene ışık tutuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Bu tabloyu değiştireceğiz”

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında ise “Biz faize karşıyız diyorlar, faize karşı olmadıklarını görüyoruz. Tüm arkadaşlarımızın bunları halka anlatması lazım. Bir grup kişiye kaynak aktarıyorlar. İlk 8 ayda bütçeden kur korumalı mevduat dahil ödenen faiz miktarı 250 milyar lira. Faize karşıyız diyorlar ama bütçenin 250 milyarını faize veriyorlar. Gerçeği herkese anlatmak zorundayız. Gerçeği anlattığımızda toplumsal desteği çekeceğimizi düşünüyorum. Gittiğimiz her yerde çiftçi arkadaşlarınıza şunu söyleyin; hakkınızı teslim etmiyorlar, milli gelirin yüzde 1’i oranında size pay verilmesi gerekir vermiyorlar ama halkın iktidarı olduğumuzda size bunu vereceğiz. Bir garabete imza attılar. Merkez Bankası faizlerde 13’ten 12’ye indi. Ak Parti’ye, MHP’ye oy veren tüm kardeşlerime sesleniyorum; gidin bir bankaya ister kamu ister özel, kredi çekmek istediğinizi söyleyin, bakın bakalım yüzde 12 faizle verecekler mi? Vermeyecekler. Bankaların geliri bir yılda yüzde 500 arttı. Esnafa, çiftçiye, asgari ücretliye, memura, emekliye soruyorum; sizin geliriniz bir yılda yüzde 500 arttı mı? O zaman oturup düşüneceksiniz. Bu iktidar kime hizmet ediyor diye düşüneceksiniz. Bu tabloyu değiştireceğiz. Bize katılın, beraber değiştireceğiz. Bu ülkeye aydınlığı getireceğiz” dedi.

“Devlet yönetimi böyle olmaz”

Siyasetçilerin halka güven vermek istiyorsa halkın ödediği vergilerin her kuruşunun hesabını vermesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Var olan iktidar bir avuç azınlığa milyarlarca lira aktarıyor. Dini kullanarak yapıyorlar. Herkesin inancına yaşam tarzına saygılıyız ama millete yalan söylemek bizim kitabımızda yoktur. Allah nasip eder iktidar olursa herkes görecek; saydam devletin, demokrasinin, halka hesap vermenin ne olduğunu, devlette liyakatin nasıl olduğunu görecek. 85 milyon insanın karnının doyması için çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksiniz. Devlet yönetimi böyle olmaz. Pamuk ve şeker pancarı fiyatları hala belirlenmedi. 34 yıl sonra bu ülke şeker ithal ediyor. Bu nasıl milliyetçilik anlayışıdır? Üreten çiftçi var, ürettirmiyorsun, elini kolunu bağlıyorsun. Dışarıdan şeker getiriyorsun. Bu millete sözüm var, bunun ahını almak benim boynumun borcudur. Dünyada bir numaradayız fındıkta, fındığı bir İtalyan firmasına teslim ettiler. Bunların tamamını çözeceğiz” diye konuştu.

Direnmek zorundayız

Toplumun her kesimini kucaklamak zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Halkın desteğiyle iktidar olduğumuzda sanayicinin hangi partiye ilgi duyduğuna bakılmaksızın, kim üretiyorsa kim ülkesine gelir kazandırıyorsa bizim başımızın üzerinde yeri olacak. Biz onlar gibi ayrımcılık yapmayacağız. 2011’de 34 bin 982, koruma altına alınmadan aile yanında destek verilen çocuk sayısı… 2017’de bu rakam 104 bin 729’a açıktı, 2022 temmuz ayında 147 bini aştı. Türkiye gelişiyor diyorlar ya, yoksulluğu bitirdik diyorlar ya... 147 bin çocuğa aile yanında destek verilen bir süreçteyiz. Bu böyle devam ederse bu rakam artacak. Bize çok büyük görevler düşüyor. CHP olarak tarihi sorumluluğu bilmek, o sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Toplumun her kesimini kucaklamak zorundayız. Bazen çok fazla bir şey söylemeye gerek yok, hepimiz biliyoruz, sokaktaki vatandaşımız da biliyor. Herkesi ezen sisteme beraber direnmek zorundayız. Direneceğiz ki, bizden sonra geleceklere güzel bir Türkiye bırakabilelim. Bu saray iktidarı artık memlekete verecek bir şeyi olmadığını gayet iyi biliyor. Oligarklarıyla, havuz medyasıyla, yandaşlarıyla çalışıyor. O bütün bunları maddi güçle yapmaya çalışsın, biz cesaretle çalışacağız. Bu tabloyu düzeltmek zorundayız” dedi.

Yürekten inanıyoruz

Toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Bu önemli organizasyonun; artık ayak seslerini iyiden iyiye duyduğumuz, kurulacağı gün için milletimizin adeta gün saydığı Millet iktidarına ve inançla ifade ediyorum ki, milyonların ve bizlerin gönlünden geçtiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığına giden yolda bir mihenk taşı olacağına yürekten inanıyoruz. İzmir olarak, bu yolda hem örgütümüzle hem de İzmirli vatandaşlarımızla birlikte, üzerimize düşeni yıllardır yaptığımız gibi, çok daha fazlasını yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Sonuna kadar sizinleyiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Bu yolculukta İzmir her daim yanınızda olmaya devam edecektir. Varlığınız ve liderliğinizden ilham alıyor, moral buluyor, güç ve çalışma azmi duyuyoruz. Ayağınıza taş değmesin, milletvekili arkadaşlarımızla beraber bizi geleceğe taşıyacak yolculuğunuzda asla yorgunluk, yılgınlık olmadan devam edin. Arkanızdayız, yanınızdayız, sonuna kadar sizinle beraberiz” diye konuştu.