Kılıçdaroğlu: Rant halka dönük olmalı

İzmir'de Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı' nda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Her kent kendi rantını yaratır. Rantsız kent olmaz. Rantı yaratan da planlamadır. Planlama kentte rantı çıkartır. Peki bu rantı kimin için kullanacağız? Bir avuç insan için mi yoksa kentte yaşayan insanlar için mi? Rant varsa oradaki yaşayan insanlar bu hak teslim edilmeli" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de gerçekleşecek olan bir dizi etkinliğe katılmak üzere kente Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Projeleri Karşıyaka Örnekköy Mahallesi temel atma ve yıkım törenin ardından Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı' na katıldı. Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'deki çalıştaya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları,ilçe başkanları ve İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar katıldı.

Rant halka dönük olmalı

Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı' nda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kentlerin beton ormanlarına dönüştüğünü belirterek "Deprem kuşağındayız, binaların birçoğu depreme dayanıklı değil. Kentsel dönüşümün amacı beton ormanına dönük mü yoksa hepimizin rahat yaşayabileceği kentler yaratmak mı? Her kent kendi rantını yaratır. Rantsız kent olmaz. Rantı yaratan da planlamadır. Planlama kentte rantı çıkartır. Peki bu rantı kimin için kullanacağız? Bir avuç insan için mi yoksa kentte yaşayan insanlar için mi? Biz rantın halk için kullanılmasını istiyoruz. Kente bizim dışımızda canlılar yaşıyor. Onların da hakkı var. Yaşanabilir kentsel dönüşüm düşünüldüğünde doğayla barışık olmasına özen göstermeliyiz. Engellilerimiz için de yaşanabilir olmalı. Belediye başkanımız konuşurken 3 temel ilkeden bahsetti. Kentsel dönüşümün oradaki insanların uzlaşması ile olması lazım. Bu insanları kentin dışını sürmemek gerekir. İstanbul'da bunun birçok örneğini gördük. Rant varsa oradaki yaşayan insanlar bu hak teslim edilmeli. Kent sakinlerine bu imkanla sağlanırken şöyle bir sorunla karşılaştık. Kentsel dönüşüm yapıyorsunuz, bir sürü şikayet var. Müteahhit ve vatandaş karşı karşıya kalıyor. Müteahhit batınca vatandaş muhatap bulamıyor. Burada büyükşehir belediyesi garantör olacak" dedi.

Vatandaş kentsel dönüşümden uzaklaştırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise "Yaşanabilir Türkiye için yaşanabilir kentsel dönüşüm ilkesi ile yaptığımız çalıştayı İzmir'de devam ediyoruz. İktidarımızda kentsel dönüşümün olması için alternatifler sunuyoruz. Dünyada başarılı örnekleri mevzuatta aksayan yönleri değerlendiriyoruz. Toplumcu anlayışla hareket ediyoruz. CHP olarak kentsel dönüşümü afet riskine ciddi bir hazırlıklı görmekle birlikte daha ciddi bir şekilde ele almaktayız. Çocuklarımız yaşam standardını yükseltsin diye görev almak istiyoruz. Yerinde ve toplum yararına dönüşüm olmazsa olmazımızdır. İktidarın anlayışı bundan uzak. O yüzden vatandaş kentsel dönüşümü uzak bakıyordu. Evinden taşınmaya, başka yere gönderilmeye çalışılıyordu. Yıllardır evlerine kavuşamamak yurttaşlarımızı kentsel dönüşümden uzaklaştırdı. Tüm ülkede kentsel dönüşüm anlayışımızı hakim kılacağız" diye konuştu.

Hasarlı binalar için model geliştiriyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kentsel dönüşüm çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Soyer, 30 Ekim depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 sonrasında ruhsat alan veya riskli kabul edilen yapıların dönüşümü için kolaylık sağlayan bir düzenlemeyi, 1 Mart'taki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantımızda, oy birliğiyle geçirdiklerini hatırlattı. Soyer, "Türkiye'ye örnek olacak bu usul ve esaslar sayesinde, depremde evleri hasar gören yurttaşlar, yeni yapacakları konutlarda hak kaybı yaşamayacak. İzmir'in tüm yapı stoku envanterini çıkarmak için ise İnşaat Mühendisleri Odası ile protokol imzaladık ve yakında çalışmalara başlıyoruz. 2021 Bütçemizden bunun için 200 milyon liralık kaynak ayırdık. Amacımız; İzmir'deki tüm binalar için depreme dayanıklılık, zemin ve bina niteliğini gösteren bir yapı karnesi oluşturmak. Bunun yanında depremden etkilenen 5 bin 800 orta hasarlı hane için bir model geliştiriyoruz. Evleri orta hasarlı olup mevzuattaki eksiklik nedeniyle yardım alamayan vatandaşlarımızın da derdine derman olmak için çalışmalara başladık. Bu konuda çok yakında mağdur olan hemşerilerimize müjdeli bir haberi paylaşacağım" dedi.

Çalıştay protokol konuşmalarının ardından Büyükşehir bürokratlarının ve akademisyenlerin sunumuyla devam etti.