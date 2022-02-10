Kılıçdaroğlu resti çekti: Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saat 22.00'da Twitter hesabından yeni bir video yayınladı. Elektrik zamlarının nedeni ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, zamlar geri alınanan kadar faturasını ödemeyeceğini söyledi

Saatler 22.00'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Zamların geri çekilmediği sürece elektrik faturalarını ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim, Saray'a fon oluştur diye defalarca çağrı yaptığım, kara kış şartları ve faturalarla ilgili bazı ivedi tedbirleri sizlerle paylaşacağım. Çok zor zamanlardan geçtiğimizi biliyorum. Durumun buraya gelmemesi için bu vurdum duymazlara aylarca seslendim. Bu Saraylılar temel bir hak olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor. Saraylılara zengin hayatın tadını çıkarırken; milyonlarca insan artan hayat pahalılığına tahammül etmeye çalışıyor. Aylarca kara kış fonu çağrısı yaptım, dinlemediler.

Geldik fırtınaya. Öncelikle neden bunlar başımıza geliyor onu netleştirmek istiyorum. Sonrada acil önlemleri açıklayacağım. Elektrik özelleştirmelerine bakacak olursanız çok tanıdık isimleri göreceksiniz. Beşli çeteyi orada göreceksiniz. O çete ne yaptı? Soydu, süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız. Soru şu: Ne yapılıyor bu paralarla. Size son videodan on binlerce trolden bahsettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim vakfı maskeli paralel yapılardan, saray yaşamından bahsettim.

İşte bu paralar, sizin cebinizden ödeniyor. Eskiden de ödeniyordu ama tek bir farkla. Artık kasa ekside. Elinizdeki, avucunuzdakini artık çok hızlı almak zorundalar. Tekrar ediyorum kasa ekside. Isparta'da ne oldu? Elektrik veremediler koca şehre. Bakın orada hangi çetenin var olduğuna? Bu çeteler altyapıyı kışa hazırlamadıkları gibi Isparta'ya giden yollarda onların olduğu için yolları da açmadılar. Bu arada yeni altın hareketlerini de bekleyin. Sizi soyup soğana çevirirlerken; bir iki algı manipülasyonu adımını da Erdoğan'a aktaracaklar bugünlerde. Güya büyük lider Erdoğan, müdahale edecek bu gidişata. Bıkmadılar bu algıcılıktan.

KDV'Yİ DÜŞÜR

Uzatmadan çözümlere geçelim. Fon için ne yazık ki artık çok geç. Artık hızlıca kan kaybını durduracak önlemler alınmalı. Elektrik faturalarının üzerinde iki çeşit vergi var. Yüzde 5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, yüzde 18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir rahatlama olacaktır. Buradan saraya seslenmek istiyorum. Derhal KDV'yi yüzde 1'e indir.

Senden bir çözüm beklentimiz yok. Sen bizi dinle ve kanamayı durdur. Gerisini biz zaten seçim sonrası çözeceğiz. Ayrıca 31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammı genelgesini de geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç. Bırak insanlar rahat bir nefes alsın. Bir de pandemi sürecinde zor durumda kalınca IBAN vermesini biliyorsun ey Erdoğan. Bu seferde halk zor durumda. Halkımıza çağrı yapıyorum. @RTErdoğan yazın ve IBAN numarası ile faturanızı gönderin. Hatta bir de etiket gönderin. #sırasende deyin. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Bakalım siz IBAN gönderince ne yapacak? Halkın derdine koşacak mı?

FATURA RESTİ

Buradan son olarak halkın belediyelerine seslenmek istiyorum. Milletimizle hemhal olmak için başlattığınız askıda fatura hareketini bu kez de asgari ücret altındaki geliri olan aileler için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Çünkü olmaz isek bu kış açlık ölümleri ile bile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım. Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bu güne kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline."