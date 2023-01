Kılıçdaroğlu, roman vatandaşlara seslendi: Altı oka mührü basın!

İzmir’de roman vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’ye benim sahip çıktığım gibi en az sizde o kadar sahip çıkmak zorundasınız. Sizden istediğim altı okun altına mührü basmanızdır” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Bir dizi program için İzmir’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kentteki ilk durağı; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İZBB) depremzede aileleri ev sahibi yapmak için hayata geçirdiği Halk Konut projesi kapsamındaki Dilber Apartmanı'nın temel atma töreni oldu. Bunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağlar’da Orhan Kemal İlk ve Orta Öğretim Okulu’nun temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu’nun kentteki son durağı da Roman Buluşması oldu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Roman Buluşması’nda Roman yurttaşlara seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Roman yurttaşların temsilcileriyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasın öncesinde programda, Tepecik Filarmoni Orkestrası ve Roman dansçılar performans sergiledi.

Yanınızdayım

Alanda bulunan Roman yurttaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede yaşayan herkesin hakları var, hak isteminde hepimiz eşitiz. Hak istediğiniz zaman adalet olur ama sessiz kalırsanız hakkınızı teslim etmezler. Hak istemek, adaleti istemek aynı zamanda mücadele etmek demektir. Aynı zamanda hak talebini yerine getirenlerin yanında durmak demektir. Çok güzel bir buluşmadayız. Belki de Türkiye’de ilk kez böylesine güzel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlarımız burada, 58 ayrı başkanımız 58 ayrı bölgeden Roman kardeşlerimizi buraya getirdiler. Bir şeye inanmanızı isterim, adalet-hak talebinde bulunan herkesin yanında oldum, yanında olmaya devam edeceğim. Endişe etmeyin. Kimsenin yaşam tarzı, kimliği, inancı ayrımcılık nedeni olmamalıdır. Her kimliğe her inanca her yaşam tarzına saygı göstermek, tüm siyasetçilerin ortak görevi olmak zorundadır. Bu görevi yapıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’ye sahip çıkın

Romanlardan gelen, “Kemal başkan” sloganı üzerine ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Slogan gayet güzel ama ben sizden slogan beklemiyorum, sandığa gidince CHP’den yana tavır almanızı bekliyorum. Türkiye tarihinde ilk kez bir Roman Milletvekilini CHP Meclis’e getirdi. CHP, toplumun her kesimiyle yakından ilgilenen, her kesimin sorununa çözüm üreten bir partidir. CHP’ye benim sahip çıktığım gibi en az sizde o kadar sahip çıkmak zorundasınız. Sizden istediğim altı okun altına mührü basmanızdır” diye konuştu.

“Adaleti geireceğiz”

Alanda mahkum ailelerinin açtığı pankarta yönelik de konuşan Kılıçdaroğlu, “Mahkum ailelerinin durumunu da biliyorum, endişe etmeyin, haksız yere tutuklananları da biliyorum. Bu ülkede adaletin olmadığını da biliyorum. Bay Kemal’in kavgası Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne adaleti getirme kavgasıdır. Adaleti getirmek için sizden destek istiyorum. Bu ülkenin her karış toprağına adaleti getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak-adalet mücadelesidir” diye konuştu.

“Beraber yürüyelim”

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye mücadele verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bizim mücadelemiz, aile destekleri sigortası ile herkese asgari bir gelir getirme mücadelesidir. Tek isteğim yanımda olun, sağımda, solumda, önünde olun ve beraber yürüyelim. Hepiniz sağ olun var olun. Temsilcilerinizi dikkatle dinleyip notlarımı alacağım. Aldığım her notun gereğini ben ve milletvekillerimiz tek tek yerine getirmek için mücadele vereceğiz. Mücadelemiz hayırlı olsun” dedi.

“Az kaldı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Başka bir Türkiye’yi kurmak mümkün. Hakkınızın yenmediği, yüzünüzün güldüğü bir Türkiye’yi kurmak mümkün. Bunu kuracağız, çok az kaldı. Genel Başkanımızın önderliğinde bambaşka bir Türkiye’yi, hukukun ve adaletin egemen olduğu, çocuklarımızın yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız” dedi.