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Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde: Seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlusu burası!

Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde: Seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlusu burası!
13 Mayıs 2022 Cuma 15:36

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önüne geldi. Burada bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" ifadelerini kullandı

CHP Lideri, bu sabah partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan olağanüstü MYK toplantısı düzenlemişti. Bu toplantı sonrası il binasından ziyaretler gerçekleştirmek için ayrılan Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önüne geldi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var.

– Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #sadat #erdoğan #terörist
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