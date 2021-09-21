Kılıçdaroğlu: Saray'ı üniversite yapmayı düşünüyordum ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yurt yapmayı düşündüğünü söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinde bir mesaj yayınladı. Son zamanlarda yaşanan yurt ve burs tartışmaları ile ilgili cümleler yazan Kılıçdaroğlu, önceden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı üniversite yapmayı düşündüğü ancak artık yurt yapmayı da düşündüğünü dile getirdi.



Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

"Erdoğan demeç veriyor, yüzünde sevginin zerresi yok. Halkından nefret eden bir figür… Tutamıyor kendisini, günlük 22 Lira’ya karşılık gelecek şekilde, aylık 650 Lira olan bursları ile ilgili öğrencilere "Elinize dizinize dursun ya!" diyor. Kime diyor? Ülkemizin evlatlarına…

Erdoğan, bu ülkenin evlatlarıyla, azarlar gibi konuşamazsın. Sen onlara hizmet etmek için oradasın. İşini düzgün yap!

Erdoğan, üstelik sen kimseye bir şey de vermiyorsun. Ülkenin anne-babalarının, evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri, kendine Saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için, evlatlarımız burssuz, yurtsuz kalıyor.

Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim! Gençlerden çalınan her şeyi, onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını telafi edeceğim.

Erdoğan, küfür kıyameti bırak; birazcık cesaretin varsa, çık er meydanına. Seçimden ne zamana kadar kaçacaksın ki! Sen de biliyorsun."