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Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra ikinci el fiyatına yeni araba alacaksınız

Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra ikinci el fiyatına yeni araba alacaksınız
12 Ağustos 2022 Cuma 14:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otomobil satışındaki ÖTV ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ÖTV ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Kılıçdaroğlu, seçimden sonra vatandaşların ikinci el fiyatına yeni araba alacağını duyurdu

Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #ötv #otomobil
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