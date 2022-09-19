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Kılıçdaroğlu: Şehit yakınlarına ve gazilere birer maaş ikramiye vereceğiz

Kılıçdaroğlu: Şehit yakınlarına ve gazilere birer maaş ikramiye vereceğiz
19 Eylül 2022 Pazartesi 11:55

"Gaziler Günü" nedeni ile sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit yakınlarına ve gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacaklarını söyledi


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle art arda iki paylaşım yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak açıklamasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında şehit yakınlarına ve gazilere birer maaş ikramiye vereceklerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bir kez daha söylüyorum, 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız. Ayrıca eğitimden barınmaya, sağlıktan istihdama kadar birçok sorunu biz çözeceğiz" dedi.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #şehit #gazi #maaş
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