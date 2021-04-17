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Kılıçdaroğlu: Sizden çalınan ne varsa alıp size vereceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu,"Yıllardır troll orduları ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!" ifadelerini kullandı

17 Nisan 2021 Cumartesi 13:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çekilen bir videoyu sosyal medyada yayınlayarak gençlere seslendi.

CHP lideri şunları ifade etti:

* Bu paylaşımın altına bir süre sonra bir troll ordusu saldıracak. Neymiş efendim, ‘Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş, liderlik yapamıyormuş'. E haklılar! 128 milyar dolar ezberlerini bozdu.

* Bakın sevgili gençler sizden bir isteğim var; bunları, artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben sizi çok seviyorum.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
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