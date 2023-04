Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek görevim bu ülkeye huzurun gelmesi bereketin gelmesi. Bunlar parayı nereden bulacak diyorlar. Türkiye zengin, güçlü bir ülke. Yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın" dedi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan PTT kavşağındaki miting alanında düzenlenen 'Millet Buluşması'nda halka hitap etti. Miting programında Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP'nin Ardahan milletvekili adayları Özgür Erdem İncesu, Asım Karabacak yer aldı.

‘ÜLKEYE ADELETİ GETİRECEĞİM’

Mitingde belediye başkanlarından sonra vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, Ardahan olduğu sürece, Ardahan serhat şehir ayağa kalktığı sürece, bu ülkeye hakkı da hukuku da adaleti de mutlaka getireceğim. Adalet sadece Ardahan'a değil, Türkiye coğrafyasına gelecek. Adaleti sadece mahkeme salonlarında değil, yolda, tarlada, fabrikada her yerde arayacağız. Çalışan için de adalet ev kadını için de adalet, sınava girenler için de adalet. Her şey için adalet. Çünkü yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz" diye konuştu.

‘HALKA ÇALIŞACAĞIM’

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarıyla Türkiye'ye hizmet edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İstanbul ve Ankara'ya hizmet ediyorlar. Şimdi onlarla bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Her insanımızın başımızın üstünde yeri vardır. Büyük beklentileriniz var biliyorum. Ardahan'da bir değişim oldu. Ardahan'ın terminali bile yoktu. Şimdi terminaliniz var mı, belediyenin bütün araçları kiralıktı. Dünyanın parasını ödüyorlardı. Şimdi belediyemizin araçları var mı? Demek ki parayı yerinde kullanırsanız, kul hakkı yemezseniz, halka hizmeti hakka hizmet gibi görürseniz Ardahan’ı da kalkındırır, Türkiye'yi de kalkındırırsınız. Bunu yapacağız. Şimdi engel çıkarmak istiyorlar. İstedikleri gibi engel çıkarsınlar, biz bu ülkenin halkına, 85 milyona güveniyoruz ve sizin için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Gençler biliyorum bazen KPSS'yi kazanıyorsunuz mülakatta eleniyorsunuz, onu kaldıracağım. Orada da adaleti getireceğim. Sınavı kazanacaksınız, her biriniz göreve başlayacaksınız. Kadınlar sizin de derdinizi biliyorum, bir sosyal güvenliğiniz yok. Primsiz aile destekleri sigortasını getireceğim. Hiçbir çocuğun yatağa girmediği, huzurun bereket dolu düzeni getireceğiz. Kimse kimseye olmayacak. Her kadının sosyal güvencesinin temeli devlet olacak. Devlet yanınızda olacak. Devlet sizi birilerine muhtaç etmeyecek. Dışarıdan et getiriyorlar, canlı hayvan getiriyorlar, arpa, yulaf, mısır getiriyorlar. Allah aşkına bu ülkenin ovaları, tarlaları yok mu, çalışan insanları yok mu? Hepsi var, onlar 5'li çetelere çalışıyorlar, ben halka çalışacağım. 5'li çeteler deyince onlara milyar dolar aktardılar. 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Ben sizlerden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın. Kul hakkı yiyene oy vermeyin. Buranın kentleri büyük kentlerin varoşlarında asgari ücretle iş bulabilir miyim? diye uğraşıyorlar. Herkesin kazandığı, ürettiği alın terinin değer bulduğu düzeni oluşturursanız hiç kimse büyük kentlerin varoşlarına gidip asgari ücretle iş bulma arayışına girmez. Herkes bulunduğu yerde karnını doyurarak huzur içinde yaşayacak. Herkesin işi, geliri olacak. Hedefimiz bu, onlar paraları 5'li çeteler yandaşları için harcıyorlar. Bay Kemal vatandaşı için harcayacak. Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum. Onu da çözeceğim. Hiç endişe etmeyin. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağım. Endişe etmeyin, köy okullarının tamamını açacağız."

ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ

Ardahan'a Sahara Tüneli ve Doğu Ekspresi konusunda söz veren Kılıçdaroğlu "Çiftçi kazanacak, üretici kazanacak. Bütün köylerde bir veteriner bir öğretmen olacak. Hayvanlarınızın aşısı hiçbir ücret alınmadan yapılacak. Dediğim gibi tek görevim bu ülkeye huzurun gelmesi, bereketin gelmesi. Bunlar parayı nereden bulacak diyorlar. Türkiye zengin, güçlü bir ülke. Yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın. Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Erzurum'dan başlayıp Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır'ı kapsayan bölgeyi özel ekonomi bölgesi, tarım ve hayvancılık bölgesi olacak. Tarım ve hayvancılığa dayalı büyük sanayi entegre tesisler kurulacak. Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacını karşılayacak. Kafkaslar ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacı 25 milyar dolar. Bu pazarın en güçlü aktörü olacağız. Bunu planladık. Özel ekonomi bölgesi olarak yaptığımızda bunu göreceksiniz. Bu bölgenin nasıl büyüdüğünü, kalkındığını göreceksiniz. Bu bölgede kişi başına gelirin nasıl arttığını, huzur içinde çalıştığını göreceksiniz. Bu düzenin değişmesini istiyor musunuz? Bu harami düzeninin değişmesini istiyor musunuz? Yoksulluğun bitmesini istiyor muzunuz? Her evde huzurun bereketin olmasını istiyor musunuz? Üretenin kazanmasını istiyor musunuz? O zaman hep beraber sandığa gideceğiz. Sandığa giderken bir kişiyi de yanınızda götüreceksiniz. Geçen seçimlerde AK Parti ya da MHP'ye oy vermiş kardeşinizi ikna ederek sandığa gideceksiniz. Ona diyeceksiniz ki; Türkiye'nin değişime, huzura, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin adalete, huzura ihtiyacı var diyeceksiniz. Söz mü?" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: BU AYIN TERÖRİSTİ DE KASAPLAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Seçim geldiği zaman nedense 'Devletin bakası' sözleri gündeme giriyor. Seçim yokken bir şey yok. Asıl beka nerede, tehlike nerede biliyor musunuz? İşsizlik aldı başını gidiyor, fiyatlar aldı başını gidiyor. Hiçbir esnaf sattığı malın yerine yenisini koyamıyor. Mülteci konusu bütün Türkiye'yi sarmış, kiralar yükselmiş, bunun önüne geçen yok, evlerde boşanmalar artmaya başladı. Asıl beka sorunu budur. Aileyi tehlikeye atan budur. Alıştık biz her seçim terörist oluyoruz. 2019'da pazarcılar teröristti, geçen yıl marketçiler teröristti, şimdi rekabet kurumu kasaplarla ilgili inceleme başlatmış. Bu ayın teröristi de kasaplar" diye konuştu.

‘BU AYRIMCI DİL BİTECEK’

Artık bu ayrıştırıcı ve nefret dilinden bıktıklarını belirten Yavaş, "Biz Ankara'da hiç bir Allah'ın kulunu ayırmadan eşit şekilde hizmet ediyoruz. Bu iktidardan duyuyoruz, 'Bunlar gelirse yönetemez, ülke bölünür. Oy veren terörist. Bıktık. Allah aşkına iyi bir Müslüman'ın ağzından bal damlar. Kötü bir şey söylemez, hakaret etmez, nefret sözleri söylemez, herkesi kucaklar. Seçimden sonra rekabet değil devletin başı olarak herkese eşit hizmet ekmek zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanı 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda meclisteki sayısı azdı. Kendisine hiç kimse engel olmadı. Millet ittifakı dendiğinde bunlar illet, zillet ittifakı diyorlar. Sanki biz uzaydan geldik, anlamıyoruz. Bu dil neyin nesi böyle. Biz seçimi kazanacağız asla ve asla zafer kazanmış olmayacağız. Çünkü karşımızda düşman yok. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah Çankaya Köşküne oturacak ve bu ayrımcı dil bitecek. Bu memleket ayrıştırıcı dilden kurtulduğu andan itibaren baharla birlikte bütün Türkiye'ye huzur gelecek, bereket gelecek" dedi.

İMAMOĞLU: OYLAR TAVAN YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında oylara talip olduklarını belirtti. İmamoğlu, "15Mayıs'tan sonra bu görüşmemizi sıklaştırmak ister miyiz? Sıklaştırmak sizin elinizde. Ne yapacağız, oylarımız tavan yapacak, sandıklar patlayacak. Milletvekili adaylarımız Özgür Beyi ve Asım Hocayı size emanet ediyoruz. Hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yeni bir başlangıç yapacağız. Bizim için aynı zamanda üretim, çözüm ve icraat demek. İnsan ayırt etmeden sık sık yeni açılışlarda buluşmak demek. Temel atma törenlerinde buluşmak demek. Yeni hizmetler, desteklerle Ardahan'ı hak ettiği yere biz götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

‘DÜNYANIN EN GÜZEL KENTLERİ HALİNE GETİRECEĞİZ’

Ekrem İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı adayı ve ülkemizin 13'ncü cumhurbaşkanımızın bize emanet ettiği kentleri dünyanın en güzel kentleri haline getireceğiz. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine son 20 yıldır yaşamın kötüleştiği, insanların fakirleştiği alanlara dönüştü. Biz bunu sona erdireceğiz. Bu ülkenin kaynaklarını 86 milyon insanımıza ayıracağız. Bir avuç insana değil. Bir avuç insanın dönemi bitsin mi 86 milyon insanın dönemi başlasın mı? İşte fırsat sizin elinizde, oyunuzda. Hakkı yenenler kıymeti bilinmeyenler 86 milyon insanımız iktidar olacak. Hep birlikte iktidar olacağız. Türkiye'yi iki koldan ayağa kaldıracağız. Hem ülke ayağa kalkacak hem de bütün şehirlerimiz. Devlet tecrübesi, devlet aklına sahip cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde devletimiz hızla toparlanacak. Bir kişinin konuştuğu değil, 86 milyon insanın istediği olacak. Yollarınız, tünelleriniz bitecek, hiç endişe etmeyin, ekonomide, eğitimde, sağlıkta çok büyük adımlar atacağız. Ülkemizin her tarafını bolluk ve bereketle kaplayacağız" dedi.

‘86 MİLYONU GÖNÜLDEN DİNLİYORUZ’

İyi bir ekip olduklarını ve devlet yönetimini de şehir yönetimini de bildiklerini söyleyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok güçlü bir kadromuz var. Vatandaşı gönülden dinleyen 86 milyon insanın gözüne sevgiyle bakan, özen gösteren Atatürk'ün gözlerine bakar gibi bakan yöneticileriz. 14 Mayıs'tan sonra Mansur Başkanımız anlattı. Ankara ve İstanbul'da çok büyük bütçeleri yönettik, birçok bakanlık, devlet kurumunun daha büyük bütçelerini yönettik. Dört yılı aşkın süredir gözleri bizlerin üzerinde. Uydurma davalar açıyorlar. Hakkımızda mahkumiyet kararı verecek kadar partizan davranıyorlar ama ne bulabildiler, hiçbir şey. Biz temiz, ahlaklı bir dürüst yönetimi sergiliyoruz. Meclisi de ihaleyi de halkın gözü önünde yapıyoruz. O sayede İstanbul'da ve Ankara'da her yerde bolluk ve bereket var. Bizden önceki yönetimden daha fazla sosyal yardım yapıyoruz, metro yapıyoruz. Onların yarım bıraktıkların aldık, yaptık ve bitirdik, vatandaşımızın hizmetine açtık. 15 Mayıs'tan sonra sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de ve Mersin'de değil memleketin bütçesine bereket gelecek. Bir kişinin bile ahlakından, dürüstlüğünden şüphe duymadığı erdemli, hak, hukuk ve adaletin temsilcisi 13'ncü cumhurbaşkanımız geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu geliyor. Halkı en yararlı doğru bütçe yönetimi ile ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs'ta 86 milyon insanımızın vicdanı galip gelecek. 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder', 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' dediler. Hayatlarında ilk kez doğru söylediler. Evet, Türkiye kazanacak ama bizim iktidarımızda Türkiye kazanacak" dedi.