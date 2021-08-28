Kılıçdaroğlu: TOKİ ve AFAD para isterse biz karşılayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangında evleri zarar gören vatandaşların cebinden tek kuruş çıkmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "TOKİ ve AFAD, kendi üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Ancak vatandaşlara belli bedeller karşılığında imza isteniyor. Vatandaşların borçlandırılacağı yönünde bilgiler var. İster TOKİ, ister AFAD, yanan binaların parasını vatandaşlarımızdan isterse vatandaşlarımıza yüklenen tüm borcu karşılayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. İlk olarak Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, buradaki incelemelerinin ardından sırasıyla Milas'ın Türkevleri ve Ören mahallerine geçti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, incelemelerinin ardından Menteşe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın katılımıyla basına kapalı toplantı yaptı.

'BURADAKİ BİRLİKTELİK HEPİMİZİ MUTLU ETTİ'

Basına açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Orman yangınları nedeniyle Türkiye'nin bir anlamda ciğerleri yandı. Yangılar sadece Muğla'nın değil, tüm ülkenin acısı oldu. Herkes ellerinden geleni yaptı. Orman yangınları için çaba harcayan itfaiyeciler başta olmak üzere vatandaş, asker, polis olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler. Yangını yaşayan, acıyı yaşayan köylülerimizi ziyaret ettik. Bizden beklentileri nedir, onları sorduk. Bütün muhtarlar belediye başkanlarımızın yaptığı katkılardan çok memnunlar. 24 saat yangınları söndürmek için mücadele ettiler. Vatandaşların teşekkürleri beni çok memnun etti. Yangının söndürülmesine katkı veren belediye başkanına teşekkür ederim. Sadece CHP'li belediyeler değil, farklı birçok belediye katkı sundu. Dayanışmadan dolayı çok mutlu olduk ve dayanıma kültürünün devam edeceğini umut ediyorum" dedi.

'VATANDAŞLARIN BORÇLANDIRILACAĞI YÖNÜNDE BİLGİLER VAR'

Kılıçdaroğlu Muğla'da çıkan orman yangınlarından dolayı vatandaşların büyük fedakarlık gösterdiğini ve bu uğurda şehit verdiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu mücadeleyi veren vatandaşların ceplerinden tek kuruş çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediyelerimiz tarafından telef olan hayvanların tümü karşılanacak. Yem ihtiyaçları, beyaz eşyaları, arı kovanı, keçi boynuzu, zeytin fidanı olmak üzere bunların tamamı belediye başkanlarımızca karşılanacak. Seraları zarar görenlerin ihtiyaçları giderilecek. TOKİ ve AFAD, kendi üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Ancak vatandaşlara belli bedeller karşılığında imza isteniyor. Vatandaşların borçlandırılacağı yönünde bilgiler var. İster TOKİ, ister AFAD, yanan binaların parasını vatandaşlarımızdan isterse vatandaşlarımıza yüklenen tüm borcu karşılayacağız. Bunu hükümet yaparsa memnun oluruz ama yapmazsa biz yapacağız. Orman yangınları söndürülmesi için her şeyi yapan şehit veren bir şehirde vatandaşlarımızın elini cebine atmasına göz yummayız" dedi.

'ASKERİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, dünyada terörden en büyük acıyı gören ve yaşayan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bizim askerlerimizin, Afganistan'dan Türkiye'ye dönmeleri konusunda alınan kararı, evlatlarımızın aileleriyle birlikte biz de büyük bir sevinçle karşıladık. Hiçbir evladımızın burnu kanamasın. Ayağına, tırnağına taş bile değmesini istemiyoruz. Bir an önce, askerlerimizin evlerine, Türkiye'deki kışlalarına, ailelerinin yanlarına dönmelerini arzu ederiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Marmaris'e hareket etti