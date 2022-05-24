Kılıçdaroğlu: Toplu kaçış planı yürürlükte, bu akşam açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum diyen Kılıçdaroğlu, "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken, bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişiyi kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. Ben en iyisi bu akşam saat 22.00'de bu skandalı açıklayayım, sen de beni dinle." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

Selanik'ten nar ağacının altından gelen toprak benim için çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülke için neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Tarih de biliyor, bütün dünya biliyor. Böylesine bir lidere sahip olduğumuz için, böyle bir devletin kuruluşunda harcı, emeği olduğu için hepimiz gurur duyuyoruz. Ama Atatürkçülük geçmişten ders çıkarıp sağlıklı geleceği inşa etmek demektir. Bugün bizim yaptığımız da odur. Geçmişten ders çıkarıyoruz. Sağlıklı ve güzel bir geleceği herkes için inşa etmeye çalışıyoruz. İnşa edeceğimiz Türkiye'de sadece biz yaşamayacağız. Bizim gibi düşünmeyenler de özgürce yaşayacaklar. Hiçbir şekilde bir baskıyı asla kabul etmedi. Osmanlı'dan devralınan devasa bir borç yükü. Ülkeyi fabrikalarla, demiryollarıyla donattılar. Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödediler, hiçbir egemen gücün altında eğilmediler. İşte biz onların çocukları, torunlarıyız.

Pençe Kilit Operasyonu'nda üç askerimiz şehit olmuş. Allahtan rahmet diliyoruz. Ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

Ali Ekber Ertürk dün vefat etti. Kendisini sonsuzluğa uğurladık. Gazetecilik kolay bir iş değildir, mesaisi olmaz. 24 saat gazeteci haber peşinde koşandır. Kalemini satmayan bir gazeteci bütün toplumun saygınlığını kazanır. İdeallerini koruyan bir gazeteci bütün toplumun saygınlığını kazanır. Bu da o saygın gazetecilerden birisiydi. Kendisine, yakınlarına, Sözcü ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Adana'ya AK Parti'nin gençlik toplantısına giden ve dönüşte bir kaza sonucu hayatını kaybeden üç üniversite öğrencisine de Allahtan rahmet diliyoruz.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyosu'nda milli takımımız 5 altın, 2 bronz madalya kazandı. Yürekten teşekkür ediyorum. Kadının gücünü görüyoruz değil mi? Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı 5'inci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes, Avrupa'da ikinci kez şampiyon oldu. Hepsine sevgi gönderiyoruz.



'Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz'

Bir ülke bilgiyle, birikimle yönetilir. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bütün vatandaşlarıma, çalıştığı alan ne olursa olsun seslenmek isterim. Türkiye iyi yönetilmiyor. O kadar havai bir yapı var ki, eleştiri geldiği zaman 'gözlerime bakın' diyorlar. Biz sizin gözlerinize de, endamınıza da, diplomanıza da baktık siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. İlk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor Türkiye ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı.

2018'den bu yana başlangıçta var olan kriz, ekonomik buhrana dönüştü. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Bunun saray ne kadar farkında emin olun bilmiyorum. Vatandaştan kopan, derdini dinlemeyen, sormayan bir yönetim Türkiye'de var olan sorunları çözemez, çözemiyor da zaten.

'Devlette çürüme görüyoruz'

Çürüme görüyoruz devlette. Kim ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Ben ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dar gelirli gruplardan kaynak alıp bir avuç üst gelir grubuna kaynak aktaran ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyorum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. Aşağıda insanlar perişan. Pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyorlar.

Üç yöntemle alt gelir gruplarından topladıkları kaynakları bir avuç kişiye aktarıyorlar. Birincisi Yap İşlet Devlet projeleri, dolar garantili. Aynı hastane devlet yaptığı zaman 3 milyara mal oluyor. Kamu Özel İşbirliği olduğu zaman bu fiyat 6 milyara çıkıyor. Neredeyse bir hastane karşılığında bir başka hastanenin maliyetini de veriyoruz. Beşli çete bu işin kurmayı. Beşli çetelerden bu milleti kurtaracağız, sözümüz söz.

'Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk Lirası mı?'

İkincisi, Kur Korumalı Mevduat. Türk Lirası eriyor, tutamıyorlar. Akılları sıra formül buldular. Beyler milyarları aldığı zaman hiç vergi ödemeyecekler. Bu ne demektir? Alt gelir gruplarından bir avuç kişiye kaynak aktarılıyor, üstelik vergisiz.

Üçüncüsü, hani Türk Lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk Lirası mı? Ben merak ediyorum. Türk Lirası erirken, üstünde de 'Türk' yazarken paranın bu kadar itibarsızlandığı bir dönemde Bahçeli kalkıp Türk Lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Ciddi paraları faiz olarak ödüyorlar bir avuç kişiye.

AKP'nin milyonluk konut paketi

Şimdi bir dördüncüsü çıktı. 2 milyon liralık bir daire alacaksınız diyelim. 10 yıl süreyle ayda 27 bin 200 lira faiz ödeyeceksiniz. Bunun yıllık faizi yüzde 11. 2 milyonluk krediyi kim alır? Ayda 27 bin lirayı kim öder? Kim alacak bu parayı? Bir villası olup ikinci villasını alacak.

Öyle bir noktaya geldi ki Nisan 2022 merkezi yönetimin borç miktarı 1 trilyon 483 milyar lira. Bu borca karşılık ödeyeceği faiz 1 trilyon 743 milyar lira. Faiz anaparayı geçmiş vaziyette. Nas diyorlardı ya... Anapara faizi geçti. Bunun adı tefeciliktir.

Mayıs 2022'de borç 1 trilyon 503 milyar liraya çıktı. Faiz 2 trilyon 52 milyar liraya çıktı. Bunlar bir ara Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurmuşlardı. Osmanlı'nın son döneminde de Düyûn-ı Umûmiye kurulmuştu. Aynı mantık devam ediyor. Servetlerini yurt dışına götürüyorlar bunun farkındayız.

Çiftçi hem desteksiz hem sahipsiz

Bu yıl bütçeden çiftçiye destek olarak 29 milyar lira ayrıldı. Oysa kanuna göre 79 milyar lira ayrılması lazımdı. Çiftçi perişan. Acaba çiftçiye neden ödemiyorlar? Çiftçi neden kazanamıyor? Kendi bakanlıklarının hazırladığı rapor var.

'Elektriğe zam gelecek'

Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra zamlar devam edecek. EPDK, elektrik üreticilerinde bir taban fiyat koymuştu. Bu tabanı yükselttiler. Tabanın yükselmesi demek zam gelecek demek. Temmuz ya da Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Bütün vatandaşlarım hazırlıklı olsunlar elektriğe zam gelecek.

Milletin Sesi mitingi: Haramilerin saltanatını yıkacağız

Milletin Sesi mitingimizi yaptık. Mitingin olaysız sonuçlanması dolayısıyla bütün güvenlik güçlerine yürekten teşekkür borcumuz var. Çok büyük bir kalabalık vardı. Yüzbinler oradaydı. Onlara söz verdim. Haramilerin saltanatını yıkacağız.

Bu toplumun kucaklaşmaya, huzura ihtiyacı var. Açlığa mahkum edilen çocuklara değil.

Yine söz verdim. Hiç endişe etmeyin az kaldı, hakkı, hukuku, adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bize güvenin. Bizim arkamızda kara bir leke yok. Biz birilerinin önünde boyun eğmeyiz.

Birileri telefon etti diye papazı teslim ettiler. Bizim dönemimizde asla böyle bir ayıbı Türkiye yaşamayacaktır. İşimizin kolay olmadığını biliyorum. Siyasallaşmış yargıyla, mafyayla, mafyayla fotoğraf çektirenlerle, uyuşturucu baronlarıyla, bütün paramiliter yapılarla, beşli çetelerle, trollerle, yandaş medya ve onların beslemeleriyle ancak ve ancak biz kavga edebiliriz.

İş, aş sözü verdim. Asla unutmayacağım. İşi de aşı da bu ülkeye getireceğim. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bütün vatandaşlarım not alsınlar. Bizim iktidarımızda hiçbir fakir, fukaranın elektriği kesilmeyecek.

Adalet mi istiyorsunuz bize katılacaksınız. Barış Akademisyenleri görevlerine dönsün, Harp Okulu öğrencileri hapisten çıksın diyorsanız bize geleceksiniz bize katılacaksınız. Çevreyi, doğayı koruyalım diyorsanız bize katılacaksınız. Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılacaksınız. 128 milyarlık soygunu öğrenmek istiyorsanız bize katılacaksınız.

İsraf, yolsuzluk haramdır diyorsanız bize katılacaksınız, kucaklaşacağız. Yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. 3600 ek gösterge ve EYT'lilerin sorunu çözülsün istiyorsanız bize katılacaksınız.

Bu ülkede barış, huzur, aş, iş istiyorsanız bize katılacaksınız beraber yürüyeceğiz. Uyuşturucu belasından şikayet ediyor, baronlarla mücadele edilsin diyorsanız bize katılacaksınız. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı gösterilsin diyorsanız bize katılacaksınız. Süleyman Şah Türbesi'nin vatan topraklarına dönmesini, Tank Palet Fabrikası'nın şanlı ordumuza verilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız.

Türkiye'nin kaderini önümüzdeki seçimlerde gençler ve kadınlar değiştirecek. Bu kadar acıyı yaşayan, umutsuzluk için sürekli bir sürü olayların yaratıldığı bir ortamda biz umudu büyüteceğiz. Herkesle kucaklaşacağız. Bütün bunları yerine getirmek için hep birlikte çalışmak zorundayız dedim. "Dindarı, dinsizi, Türkü, Kürtü, Arapı, sağcısı, solcusu, liberali, milliyetçisi... 84 milyona, herkese; ülke elden gidiyor, birlikte olmak zorundayız, birlikte mücadele etmek zorundayız!" dedim.

'Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum'

Bu kürsüde, 'Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmasında tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur' dedim. Yine aynı şekilde net bir şekilde 'Vazife namına mafya düzenine hizmet edenler artık sorumludur' dedim. 'Emri uyguladım diyerek kurtulamazsınız çünkü bu vatana ihanettir' dedim. Bugünde bunların arkasındayım.

Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken, bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışında devasa paralar aktarıyor. Bunların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar. Bu birkaç yüz kişi ile sınırlı. Yani 'Ey Pensilvaya' diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvaya'larını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişiyi kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22.00'de bu skandalı açıklayayım, sen de beni dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları bu sarmaldan seni yol yakınken kurtarmaktır. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Ey devletin şerefli bürokratları bunlarla birlikte sizi de akşam 22.00'de bekliyorum. Sizlerin benim başımın üzerinde yeriniz var. Akşam 22'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde.