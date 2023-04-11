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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
11 Nisan 2023 Salı 18:53

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale programı kapsamında gerçekleştirilen mitingin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe Köyü'nde muhtarlarla bir araya geldi. Burada muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Devlet akılla, ilimle, liyakatle ve adaletle yönetilir. Çanakkale'de verilen mücadele sıradan bir mücadele değildir aynı zamanda bir adalet mücadelesidir. 'Kendi bayrağımızın altında özgürce yaşayabileceğimiz bir Türkiye inşa etmek istiyoruz' diyenlerin mücadelesidir. Biz kendi ülkemizde bayrağımızın altında özgürce yaşamak istiyoruz. O nedenle Çanakkale hem bizim hem de dünya tarihi açısından önemli bir kurtuluş mücadelesidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, o kurtuluş mücadelenin verildiği şartların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu devlet sıradan bir devlet değildir. Bizim verdiğimiz mücadele de sıradan değildir. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler de kurtuluş savaşı verdiler ve Cumhuriyet kurdular" diye konuştu.

'YENİ YOL BİLİMDE VE TEKNOLOJİDE İLERLEME YOLUDUR'

"Bundan sonraki mücadelemiz akıl ve bilgi mücadelesi" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yeni yol bilimde ve teknolojide ilerleme yoludur. Bilimde ve teknolojide ilerleyen ülke, dünyanın her yerinde saygınlık kazanan bir ülke olur. Türkiye Cumhuriyeti kökenli 2 kişi Almanya'da Covid aşısını buldu. Biz bu tür insanlarımızı başka ülkelere göndermemeliyiz. Büyüyen kalkınan bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Farklı düşünceden korkmamalıyız. Farklı düşünce kadar değerli bir şey yoktur. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıl."

ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Rehberlerden Çanakkale Savaşları'yla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Meçhul Asker Mezarı'nda dua okuyarak sembolik şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #cumhurbaşkanı adayı #Gelibolu Yarımadası #kemal kılıçdaroğlu #Şehitler Abidesi
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