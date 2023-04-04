Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "85 milyonu kucaklaştıracağım. Bir arada olacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon Atatürk Alanı'nda organize edilen "Millet Buluşmaları" programında, Türkiye'nin birleşmeye, huzura, beraber olmaya ve kucaklaşmaya ihtiyacının olduğunu söyledi. "Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "'Sağdır, soldur' dedik, birbirimizi öldürdük, bundan bıkmadık mı? Artık, 'Başı açık, başı kapalı' diye kadınları ayırdık, bu ayrımcılıktan bıkmadık mı?" diye konuştu.

Ayrımcılığı bitireceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "85 milyonu kucaklaştıracağım. Bir arada olacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Göreceksiniz, hayatın her aşamasında göreceksiniz, bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçildiğinde, gelecek Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin lira yatıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorum, diyecekler ki 'Parayı nereden bulacaksınız?' Söz bay Kemal o paraların tamamını bulacak, hiç endişelenmeyin. 5'li çetelere gelince para var, uyuşturucu baronlarına gelince paralar var, milyar dolarlar dönüyor, herkese para var, 5 yerden, 6 yerden maaş alanlara paralar var, saraylarda her şey var, emekliye gelince para yok, yemezler, para var, alacağım ve vereceğim. Kuruşu kuruşuna hesapladım, 418 milyar dolarlık bir hortum var, o paranın tamamını, 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım, helal para o."

Bazı kişilerin, "Bu para yurt dışında, nasıl getirirsin bu parayı? Efendim, uluslararası mahkemeler var, o mahkemelerden nasıl davaları kazanırsın?" dediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onlar benim devlet adamı olduğumu bilmiyorlar. Bir devlet adamı, işini çok iyi bilir, dünyanın hiçbir mahkemesi, bir devletin soyulmasına izin vermez. Örnek mi, var örnekleri. Bütün avukatların, akademik dünyanın önemli adamlarını hepsini çağırdım, hepsiyle konuştum, davaları açacağız, paraları alacağız, paralar gelecek. Ayrıca mal varlıkları var, onları da gayet iyi biliyorum. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum, hiç endişe etmeyin. Esnaf, rahmetli Özal esnafı 'orta direk' diye tanımlardı. Orta direk, orta direk güçlü olursa devletin yapısı güçlü olur, orta direk güçlü olursa toplumda yozlaşma olmaz, orta direk güçlü olursa Ahi Evran'ın kuralları olur, dolayısıyla orta direğin güçlenmesi lazım."

"Hiç kimse unutmasın, bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim"

Kılıçdaroğlu, göreve geldiklerinde bir ay içinde, esnafın bankalardan ve esnaf kefalet kooperatifinden pandemi döneminde çektikleri kredilerin faizinin tamamını sileceklerini, böylece esnafın rahat bir nefes almasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı olmasına engel olmak istendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İsterler de ararlar bulurlar, bir sürü şeyler yaparlar. Bir şeyden emin olmanızı isterim, kimseye kin tutmam, kimseye öfkeyle bakmam, kin ve öfke insana yakışmaz, eğer bir yerden hakkınızı alacaksanız demokrasi içinde, hukuk içinde, adalet içinde alacaksınız. Hiç kimse unutmasın, bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim." görüşünü paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'yi kazanan gençlere söz verdiğini, sınavı kazananların hemen atanacağını ve torpili bitireceğini belirtti.

İktidar olmanın yolunun çalışmaktan, birlik ve beraberlikten geçtiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakın biz 6 lider beraberiz, 6 lideri bir araya getiren demokrasidir, 6 lideri bir araya getiren kul hakkı yememektir, 6 lideri bir araya getiren yolsuzluklarla mücadeledir, 6 lideri bir araya getiren esnafın içinde bulunduğu durumdur, 6 lideri bir araya getiren kişi başına gelirin sürekli düşmüş olmasıdır, 6 lideri bir araya getiren bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz bir araya geldik, beraberiz, bu ülkeye hem adaleti getireceğiz hem gelir dağılımında dengeyi getireceğiz, kadın haklarını getireceğiz, gençlerin istediklerini yapacağız, dolayısıyla kendimize değil, saraya değil halka çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, Trabzon'da güçlü bir milliyetçilik damarının olduğunu bildiğini dile getirerek, "Ama hiç kimse unutmasın, gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz. Allah nasip eder Cumhurbaşkanlığına geldiğimizde, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar, Süleyman Şah Türbesi, kendi toprağımızdan, Cumhuriyet tarihinde, bayrağımızı indirdiler, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. O türbeyi alacağım, vatan toprağına tekrar götüreceğim, şanlı bayrağımız orada dalgalanacak. Bunlar ne diyorlar, 'Biz milliyetçiyiz' değil mi? Hangi milliyetçilikten söz ediyorlar, bayrağını indiren adam milliyetçi olmaz, toprağını terk eden adamdan milliyetçilik olmaz, kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz ve hakkımızı alırız, kuralı budur. Yine, milliyetçilik ekonomiyi güçlü kılmaktır, milliyetçilik Türk lirasını eritmemektir, milliyetçilik güçlü olmaktır, her alanda güçlü olmaktır." dedi.

İhalelerin Türk lirası ile yapılmasını sağlayacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in sözü var, Trabzonlulara söz, Türkiye'ye söz, o dolarla ihalelerin tamamını Türk lirasına çevireceğim, tamamını." sözlerini sarf etti.

"Biz 6 lider bir aradayız, devleti yeniden inşa etmek istiyoruz"

Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in de dediği gibi, "Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen" istediklerini, aynısını yapacaklarını aktardı.

Trabzonlu birçok siyasetçi bulunmasına rağmen halen şehre hafif raylı sistemin yapılamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "10 Trabzonlu var, 4'ü bakan, diğeri bakan yardımcısı, büyükşehir başkanı, bakanlar... 10 Trabzonlu, bir hafif raylı sistemi yapamıyor, ama bir Trabzonlu hiçbir dünyada olmayan 10 büyük metro inşaatını birden yapıyor. Öyle değil mi başkan? Ben demiyorum, gerçeği öyle. Çalışıyor, yapıyor, üstelik bütün engellemelere rağmen yapıyor. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yeriz, dedim sakın öyle bir şeye tevessül etmeyin, Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, size yedirmeyiz." diye konuştu.

İktidara çeşitli eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Biz 6 lider bir aradayız, devleti yeniden inşa etmek istiyoruz. O nedenle sizden, bütün Trabzon'dan geçmişte o partiye, bu partiye oy vermiş olabilirler, hiçbir itirazım yok ama sandık başına giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Kul hakkı yiyenden taraf olmayın, kul hakkı yiyenlere asla ve asla prim vermeyin." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devletin ödeyeceğini, orada çalışan bütün kadınların emeklilik hakkına kavuşmuş olacağını da söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sahneye davet eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekrem Başkanımızla beraber inşallah göreceksiniz cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş o da cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca 6'lı masada liderlerle büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Bakmayın öyle siz, 'şunu yaptılar, bunu yaptılar, oturdular, dağıldılar', hayır efendim, bakınız biz iktidara geldiğimizde neyi ne zaman yapacağımızı biliyoruz, ortak mutabakat metnini yayımladık, Allah aşkına karşı taraf neyi nasıl yapacağını biliyor mu, açıkladı mı, açıklamadı. Biz hazırız, sadece sandığa gidin, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, insanlardan yana, evlatlarınızdan yana, ormandan yana, kurttan kuştan yana, doğadan yana oylarınızı kullanın. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edelim."

İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'na, Trabzonspor forması ve kasket hediye etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Az önce formayı aldık, oğluma götüreceğim, malum oğlan da artık hanım köylü, o da Trabzonlu olacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu da önce seçimi kazanacaklarını, sonra birlikte memleketi çok güzel günlere kavuşturacaklarını dile getirdi.