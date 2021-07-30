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Kılıçdaroğlu: Uçakları biz kiralayalım dedim ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'ndaki uçaklarla ilgili açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu: Uçakları biz kiralayalım dedim ama...
30 Temmuz 2021 Cuma 13:29

Türkiye'nin dört bir yanı yangınlarla boğuşuyor. Türk Hava Kurumu'ndaki kullanılmayan uçaklar da sık sık tartışmalara konu oluyor.

Konu ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim.

Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım."

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp #türk hava kurumu #yangın uçakları #thk uçakları
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