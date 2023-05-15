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Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. Bu milletin iradesine bloke koymayın" dedi

Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur
15 Mayıs 2023 Pazartesi 01:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, "Oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek; Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimi ile uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Tekrar ediyorum; bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize de sesleniyorum; sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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