İzmir’de Konak Belediyesi’nin toplu açılış töreninde iktidara yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi yönetemiyorlar, yönetemediklerini gayet iyi biliyorlar” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, Konak Belediyesi’nin son iki buçuk yıl içinde tamamladığı 13 projenin açılışı tek noktadan Yenişehir Engelsiz Yaşam Köyü’nde gerçekleştirildi. Toplu açılış törenine Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP’li İzmir Milletvekilleri, CHP’li ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



“Tüm ilçemizi kucaklıyoruz”

Toplu açılış töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “2019 yerel seçimlerinde Konak Belediye başkanı adayı olarak atanmıştım. CHP ve İYİ Parti’nin saha çalışmalarıyla Konak tarihinin en yüksek oyunu alarak bu şerefli göreve seçildik. Seçim kampanyamızda Konak’ın çeperlerine hizmet götürmeye öncelik vereceğimizi söylemiştik. Pozitif ayrımcalık yapacağımızı her fırsatta gündeme getirmiştik. Göreve başladığımız günden bu yana özellikle kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyoruz. Seçimde kullandığımız sloganımız ‘Birlikte Konak’tı. Bu anlayışla tüm ilçemizi kucaklıyoruz. Projeler üretiyor ve üretmeye devam ediyoruz. İzmir’in kalbi Konak’ın en önemli sorunu yapı stokunun çok riskli olması. Maalesef Konak yaşlı bir kent” dedi.



İki yılda 82 milyonluk yatırım

Konak’ta kısa sürede kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını aktaran Başkan Batur, “Konak’ın makus tarihini ortadan kaldıracak çalışmalara başladık. Sosyal, demokrat belediyecilik ve kentsel dönüşüm anlayışıyla partimizin kentsel dönüşüm programına uygun olarak yerinde dönüşüm anlayışı ve vatandaşlarımızın katılımıyla en önemlisi de yüzde yüz uzlaşı ile bu işleri başaracağız. Başarmaya mecburuz. Artık bu görüntü yakışmıyor. En önemlisi de oradaki değer artışını oradaki yaşayan vatandaşlarımızla paylaşacağız. 13 projenin bize maliyeti 59 milyon civarında. Temelini attığımız ve devam eden projeler de 24milyon civarında. Yani iki sene içinde 82 milyonluk bir yatırım gerçekleştirdik. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz çalışmaları yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu



“Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz”

CHP’nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde iktidara yürüdüğünü ifade eden Batur, “Türkiye'nin ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacı vardır. Bunu sağlayan Millet İttifakı'dır. Barışı getirecek olan CHP ve birlikte hareket ettiğimiz dost partilerimizdir. Halkımız artık Türkiye'de bozulan düzeni yeniden kuracak olanın Millet İttifakı olduğunu anladı. Gerçek demokrasiyi, gerçek huzuru Millet İttifakı'nın getireceğini anladı. Bunu özellikle pandemi sürecinde ve yaşadığımızı afetlerde gördük. İlk seçimlerde bugünkü iktidar gidecek, Türkiye'de yüzler güzel ve aydınlık Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak ve Kahramanmaraş programında kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Covid-19 konusunda çok başarılı bir politika izlenmiyor. İktidar sahipleri oturup kalksınlar CHP’li, İYİ Parti’li, Saadet Parti’li belediyelere teşekkür etsinler. Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı, Türkiye çok daha büyük bir felaketlerle karşılaşırdı. Ülkeyi yönetemiyorlar, yönetemediklerini gayet iyi biliyorlar. Bugün değerli beyefendi yine Kahramanmaraş’ta konuşma yapıyor. Tabii yine ana tema Kemal Kılıçdaroğlu. Yine bizi hedef alıyor. Onu fazla ciddiye almamamız lazım. Ciddiye alınacak kişi engelli kadrolarını boş bırakmayan kişidir. Sen benimle uğraşacağına 60 bin boş engelli kadrosu var, onunla uğraşsana. O kişiler ülkeyi yönetme konusunda bizimle aynı anlayışa sahip değiller. Göreceksiniz, Allah’ın izniyle iktidar olacağız. Bu ülkede barış, huzur, kardeşlik nasıl olur, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya göstereceğiz. Huzur içinde, barış içinde yaşayacağız. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam biçimine saygı göstereceğiz. Yüzüncü yılda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırılmış olacak” diye konuştu.

