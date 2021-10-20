Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, CHP’yi ziyaret etti. İkili daha sonra basına açıklama yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve İYİ Parti heyetini ağırlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti. İki lider görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

SOROS’LA MASAYA KİM OTURDU?

(10 büyükelçinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması hakkında çağrı yapması)

Akşener: Osman Kavala sizin görüşünüze göre Soros’çu değil mi? Soros'la masaya kim oturdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve ben değil. Büyükelçilerin böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz. Böyle taleplere yol açacak olayların yaşanmasını da doğru bulmuyoruz. Rahip Brunson tipi olayların yaşanmasına engel olunmalıdır.

Kılıçdaroğlu: Bir ülkenin itibarı imza attığı sözleşmenin arkasında durmaktır. Türkiye'nin itibarının her sahada korunmasını isteriz. Türkiye'ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Ama dışarıdan müdahaleye kapı açacak bir yönetimi de kabul etmeyiz. Geldiğimiz nokta üzücü bir nokta.

LAİKLİĞİN DEĞERİ BUGÜNLERDE DAHA İYİ ANLAŞILIYOR

(TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan’ın demokrasi ve laiklik vurgulu konuşması)

Akşener: Laiklik bir hukuk kuralıdır. Bugüne kadar siyasetçiler, din adamları konuştu ama hukukçuların konuştuğu görülmedi. Ortadan kayboldu gitti. İş adamları açısından laikliğin önemi hukuk açısından önemli. Ekonominin patronu güvendir, bunun anahtarı da hukukun üstünlüğüdür. Laikliğin değeri bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Laikliğin ne olduğunun bir türlü anlaşılamadığını da anlatmak isterim.

Kılıçdaroğlu: TÜSİAD başkanı da yönetimi de hiç üzülmesinler. Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz, hukukun üstünlüğünü getireceğiz, yargı bağımsızlığını getireceğiz. Bu konuda kararlıyım.

BÜLENT ARINÇ GERÇEĞİ GÖRDÜĞÜ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

(Bülent Arınç’ın “CHP’nin oyları artıyor” açıklaması)

Kılıçdaroğlu: Sayın Bülent Arınç'ın “CHP'nin oyları artacak” demesi güzel bir şey. Zaten hayatın bir gerçeği. Gerçeği sayın Bülent Arınç da görüyor. Gördüğü için de çok mutluyuz.

"GİDERKEN BENDEN İZİN ALDI"

Bu sırada bir muhabir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son zamanlardaki dikkat çeken il gezilerini, Cumhurbaşkanlığı adayı olacağı için mi yaptığını sordu. Kılıçdaroğlu bu soru karşısında sadece "Bana gelmiş böyle bir talep olmadı. Giderken de benden izin aldı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KENDİSİNE YENİ BİR YOL HARİTASI ÇİZMESİ LAZIM"

Konuşmasına devam eden CHP lideri, "Türkiye'nin pek çok gündemi var. Türkiye'nin daha dinamik bir yapıya ulaşması lazım bunun için de istişarede bulunduk. Karşılıklı biz de görüşlerimizi aktardık. Ayrıca 6 siyasi partinin çalışması var. Bu konuda arkadaşlar bilgi verdiler. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Her alanda ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım, Türkiye'nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım." dedi.