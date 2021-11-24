Kılıçdaroğlu: Yangın varsa sandığı getireceksin!

CHP, döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomideki gelişmeler nedeniyle dün olağanüstü MYK kararı aldı. Bugün MYK toplantısını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mutfakta yangın var. Öyle bir noktaya taşıdılar ki bir tarafta mutfakta yangın var, diğer tarafta piyasalarda güvensizlik var. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamadı.

2018 Ağustos'undan beri uyarıyorum; ülkesini seven bir kişi olarak, daha kriz kapıdayken sorumluluk hissederek uyarıyorum. Neler yapması gerektiğini madde madde açıklıyorum. En cahil insanın bile anlayabileceği bir dili kullanmaya özen gösterdim. Geldiğimiz nokta kritik. Açlık fakir fukaranın kapısında. Mamalara kelepçe vuruluyorsa, sadece 1 kilo alabilirsiniz diye sınırlama koyuluyorsa; ben size 21. yüzyıldaki Türkiye'den söz ediyorum, yönetme erkini kaybetmiş bir kişiden bahsediyorum. Sorumlu bellidir; her şeyin sorumlusu benim diyen kişidir, Saray'da oturan Erdoğan'dır.

Kendi ülkende, kendi vatandaşına dolarla borçlanma dedim. Hani sen yerliydin, hani sen milliydin? Hani bu ülkenin parası Türk Lirası'ydı? Erdoğan şahsım hükümeti Londra'daki bir avuç tefecinin temsilcisidir.

İsraf haramdır dedim, yolsuzlukları engelle dedim. İsraf diz boyu devam ediyor. Yolsuzluk yapanları, israfın her türlüsünü yapanları bırakın engellemeyi, devletin en üst kademesine getirdiler. Böyle bir tabloyu vicdanı olan vatandaşlar kabul edebilir mi? Bütün bu tabloların tek bir sorumlusu vardır; kifayetsiz, kibirli Erdoğan'dır. Kibir, şeytana özgü bir kavramdır, bunun da altını çizmek isterim.

Açtığı belalardan nasıl kurtulabilirim bunun derdinde. Neymiş efendim, dış mihraklarmış. Dışardan kimliği belirsiz 13 milyar dolar para geldi. Kimin parasıydı bunlar, uyuşturucu baronlarının parasıydı. Diş mihraklar kim, çık söyle millete? Ben dış mihraklar dersem arkamdan gelenler olur diyor. Millet artık bu numaraları yemiyor. Vatandaş cebindeki paraya, elektrik parasına, mutfağa bakıyor. Hangi dış mihraklar? Her gelenin aldattığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetibilir mi? Dış mihraklar demek beni kandırdılar demek. Sen çocuk musun?

Erdoğan ve şürekasının tek bir hedefi vardır; Türkiye'yi fakirleştirmek, insanımızı fakirleştirmek. Cebinde doları olan, bankada doları olan köşeyi dönüyor. Bir günde yüzde 20-25 kâr ettiriyor. Bunlar gayri millidir, destekleyenler de gayri millidir.

Beyefendi, senin nerelerde ne yaptığını çok iyi biliyorum, dünyalıklarını da çok iyi biliyorum. Sen Türkiye'yi birilerine peşkeş çekiyorsun, biz buna istiyoruz. Yaptığı tam bir deliliktir, saçmalıktır, zırvalıktır.

Türkiye'yi bu zor tablodan çekip çıkaracağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, Türkiye düzelir. Potansiyeli vardır. Türkiye'yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar CHP'nin çatısı altındadır. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Bu yangından Türkiye'yi çıkarmak bizim temel görevimizdir.

Buradan nasıl çıkarız? Bütün bu olayları yaratan temel unsur yanlış siyaset. Sorunu aşmanın yolu da siyaset... Nasıl aşacağız? Erdoğan ve şürekasına sesleniyorum; milletten niye korkuyorsun, sandıktan niye korkuyorsun? Sandığı getir kardeşim... Yangın varsa sandığı getireceksin. Niye milletten korkuyorsun? Milletin iradesinden kaçılır mı! Getireceksin sandığı! Seni ve şürekanı seçime zorlamak için, seçim yaptırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım.