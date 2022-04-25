Kılıçdaroğlu ziyaret etti, elektriği açıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği elektriği kesik vatandaşın elektriği açıldı. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş. Hadi şimdi tüm elektriğini kestiğiniz insanların elektriğini açın” çağrısı yaptı.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, elektriği kesik olduğu için dün Ankara’da ziyaret ettiği Güllü Demir’in, dünkü ziyaretin ardından Keçiören kaymakamlığının bugün elektrikleri açtırdığını açıklaması üzerine CHP Genel Merkezinden sosyal medya paylaşımı geldi.

CHP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından, “Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş. Hadi şimdi tüm elektriğini kestiğiniz insanların elektriğini açın. Bitecek bu neoliberal düzeniniz, devlet devlet olacak yeniden. Beşli çetenizle birlikte tarihin çöplüğüne atılacaksınız” notuyla video paylaşıldı.

Videoda bir vatandaşın telefon ile Ankara’daki elektrik dağıtım şirketi olan EnerjiSA çağrı merkezini arayarak borç sorgulaması yaptığı ve arayan kişinin abone numarasına ait ödenmeyen 4 faturada toplam 651 lira 38 kuruş borcu bulunduğu bildiriliyor.