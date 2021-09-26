Kılıçdaroğlu’ndan gençlere çağrı: Umutsuzluğa kapılmayın!

İzmir’de Oyun Girişimciliği Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kaderini gençlerin değiştireceğini belirterek “Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2 günlük İzmir programı son durağı Fuar İzmir oldu. Gaziemir’de bulunan Fuar İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Oyun Girişimciliği Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, burada gençlerle de bir araya geldi. Açılış törenine Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri ve İzmir Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları katıldı. Alandaki gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kaderini gençlerin değiştireceğini söyledi.



Engelleri gençler kaldıracak

“Gençlerin Umudu Kılıçdaroğlu sloganıyla kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim umudum da sizsiniz. Sizler, Türkiye’nin kaderini değiştireceksiniz. 6 milyon 300 bin genç sandığa gidecek, oy kullanacak ve Türkiye’ye demokrasiyi, özgürlüğü getirecek. Türkiye’nin önündeki tüm engelleri sizler kaldıracaksınız. Buna yürekten inanıyorum” dedi.



“Beni istediğiniz kadar eleştireceksiniz”

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasi ve ekonomik bağımsızlık ilkelerine vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Gençlerin yaratıcı gücünü kullanarak Türkiye’nin ekonomisine koyacağı güç çok değerli. Umuyoruz, diliyoruz sadece İzmir’de, Türkiye’de değil, dünyada ses getiren çalışmalarınız olsun. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın, dünyayı değiştiren sizsiniz, Türkiye’yi değiştiren de sizler olacaksınız. Sizlere sonuna kadar güveniyorum. Genç; özgürlüğüne düşkün, kimsenin etnik kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayan, tüm canlılara saygı duyan insan demektir. Ancak gençler, bugün bir tweet attığınızda ‘başıma bir şey gelirse’ diye siz düşünmeseniz de anneniz babanız uyarıyor. Sözüm söz; iktidarımızda istediğiniz zaman istediğiniz tweeti atacaksınız, beni istediğiniz kadar eleştireceksiniz” diye konuştu.



“İzmir’i daha ileriye taşıyacak”

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir’in tarih boyunca Anadolu coğrafyasında öncü bir kent olduğunu belirterek “Dünya atılımın eşiğinde, sanal bir dünya kuruluyor. Oyun, girişimcilik, endüstri hepsi dijital ortamda hayat bulmaya başlıyor. İzmir olarak buna yavaş kalamazdık. Bu konuda göreve geldiğimizden bu yana elimizden ne geliyorsa yapmalıyız diyerek yola çıktık. Bu kuleyi sizin üretmeniz, tasarlamanız, yaratmanız için size tahsis ediyoruz. Böylelikle, sizinle beraber Türkiye’nin önünü açacak, İzmir’i daha ileriye taşıyacak önemli bir adım atmış oluyoruz. Hem yazılım hem girişimcilik konusunda eğitim alacağınız, tasarım yapacağınız ve bunu yatırımcılarla buluşturacağınız bir merkez açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.



Kuleizmir-oyun girişimciliği ve yazılım merkezi neler sunuyor?

Kuleizmir, oyun girişimcisi olmak isteyen gençlerin önünü açıyor; oyun, bilişim ve yazılım gibi sektörlerde yer almak isteyen genç girişimcileri ilgili sektör, kurum, kuruluş ve üniversitelerle birleştiriyor. Kuleizmir içinde, oyun girişimcisi olmak isteyen gençlere ofis imkanları, mentorluk desteği ve yatırımcılarla buluşma fırsatı sunuyor. Kuleizmir’de girişimcinin kapsamına göre kat, özel oda veya serbest alanda masa sağlanıyor. Alanda ofis imkanları gibi hizmetlerin yanında geliştirilen oyunların test edilebileceği, içerisinde laptop, masaüstü, bilgisayar, cep telefonu, tablet, VR gibi ekipmanların bulunduğu bir atölye de bulunuyor. Oyun Girişimciliği Yazılım Merkezi, oyun ve teknoloji dünyasının dev isimleri tarafından da destekleniyor. Kamu ve özel kuruluşlar ile üniversiteler, Kuleizmir’de yer alan gençlere mentörlük, kaynak ve network imkanı sunuyor. Ayrıca, oyun sektöründe çalışmak isteyenlere istihdam sağlamak amacıyla yola çıkılan OYGEM Akademi eğitimleri başladı. Yüzlerce katılımcı oyun programlama, tasarım ve oyun müzikleri konusunda eğitildi ve katılımcılara staj imkanı sağlandı. OYGEM, girişimcilerin fikirlerini ve projelerini geliştirip hayata geçirebilmeleri için iş modeli oluşturma, şirketleşme, hibe programlarımdan yararlanabilme, fikri mülkiyet konularında onlara eğitim ve danışmanlık destekleri sağlayan uygulama merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek.

