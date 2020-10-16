Kültürpark, ülke sembolüdür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Kültürpark, millet bahçesi olabilir” diyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a sert çıktı: "Kültürpark, Sayın Dağ’ın zihninde yer ettiği gibi sıradan bir yeşil alan değildir. Yalnızca İzmir’in değil, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sembolüdür, simgesidir."

Kültürpark'ın bir ruhu simgelediğine ve sadece sıradan bir yeşil alan olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken CHP'li Bakan, "İşgal güçlerince yakılıp yıkılan Anadolu’nun bağrına son hançer, 13 Eylül 1922 günü başlatılan ve dört gün süren büyük İzmir yangınıyla saplanmıştır. Harabeye dönen o devasa bölgenin, birbirinden nadide bitkilerle adeta cennetten bir köşeye dönüştürülmesi, Anadolu coğrafyasının dönüşümünün ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin imarının en somut göstergelerinden biridir. Tam da bu bilinçle, bu nadide alan, geçen yıllar boyunca korunmuş ve geliştirilmiştir. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyemiz, alandaki beton çirkinlikleri de kaldırmıştır. Kültürpark, Türkiye’nin ve Türk milletinin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişme rotasının çizildiği tarihi İzmir İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapmış yerdir. Türkiye’nin, ilk kez uluslararası fuarcılık arenasında boy gösterdiği İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ruhudur. İletişim teknolojilerinin bu kadar ileri olmadığı zamanlarda, milletimizin ve dünya ülkelerinin iple çektiği enternasyonal fuar organizasyonları, yıllarca dünyanın dört bir yanından her türlü yeniliği ve gelişmeyi insanımızın ayağına getirme misyonunu üstlenmiş; her zaman yüzbinlerin buluşma noktası olmuştur. Sözün özü, Kültürpark; Sayın Dağ’ın zihninde yer ettiği gibi sıradan bir yeşil alan değildir. Kurulduğu 1936’dan günümüze, ismiyle ve cismiyle yalnızca İzmir’in değil, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sembolüdür, simgesidir" dedi.

Boş gündem yaratmayın

AK Parti'nin kötü giden ekonomiyle ilgili hiçbir açıklaması yokken, işsizlik almış başını gitmişken, yönetilemeyen ekonomiden kaynaklı vatandaş her geçen gün yoksulluğa ve yoksunluğa mecbur bırakılırken yapılan bu açıklamaları kamuoyu gündemini meşgul etmekten başka bir şey olmadığını belirten Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Öncelikle Sayın Dağ’ın, vekilliğini yaptığı kent için böylesine önemli bir alanın, ismiyle maruf Kültürpark’ın, sıradan bir isimle anılamayacağını bilmesi gerekir. Millet bahçesi yapacak yer mi kalmadı? Elbette kamuoyunu bilinçli olarak böyle boş gündemlerle meşgul etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Ekonomimizin hali ortada. Paramız pul oldu. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Üretim yok, işsizlik çok. İktidar mensupları, boş konulara değil, sorumlusu oldukları bu meselelere kafa yormalı ama yapamıyorlar. Çünkü sarpa sardılar, ülkeyi de sarpa sardırdılar. İç politikada da dış politikada da iflas ettiler. Bu hale üzülüyoruz ama bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti’ni fabrika ayarlarına döndürmek için gün sayıyoruz. Yerel seçimlerde yerel yönetimlerimize baharı getirdiğimiz gibi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizin tamamına da baharı getireceğiz. Kültürpark zaten Milletimizin, bahçesidir ama aynı zamanda İzmir'in Fuarı'dır. Büyükşehir Belediyemiz koruma imar planlarını da hazırlayıp onayladıktan sonra burasını İzmir'e Türkiye'ye yeniden kazandıracaktır.