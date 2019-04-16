Mahir Polat: 1000 zeytin, yola kurban edildi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ödemiş'in İlkkurşun köyü yakınlarında yapılacak yeni yol nedeniyle 1000 zeytin ağacının kesildiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Ağaç kesiminin doğru olup olmadığını soran Polat, "Bölgede kaç zeytin ağacı kesimi yapılmıştır? Kaç zeytin ağacının daha kesilmesi planlanmaktadır? Yapılmak istenilen yolun doğal hayata, tarım alanlarına ve zeytinliklere vereceği zarar dikkate alınmış mıdır? Alınmış ise kamuoyunun tepkisine neden olan ağaçların kesilmesine hangi gerekçeyle göz yumulmuştur?" diye sordu.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ödemiş'in İlkkurşun köyü yakınlarında yeni yapılacak yol için 1000 zeytin ağacının kesildiği iddialarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. Kaç zeytin ağacının kesildiğini soran Polat, yapılacak yeni yolun ana yolu sadece 100 metre kısaltacağı iddiasının doğru olup olmadığının açıklanmasını istedi. Polat, "Yapılmak istenilen yolun doğal hayata, tarım alanlarına ve zeytinliklere vereceği zarar dikkate alınmış mıdır? Alınmış ise kamuoyunun haklı tepkisine de neden olan ağaçların kesilmesine hangi gerekçeyle göz yumulmuştur?" sorularını yöneltti.

Kamu yararı yok

CHP'li Polat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir'in Ödemiş ilçesinin İlkkurşun köyü yakınlarında yapılan yeni yol çalışması nedeniyle 1000 zeytin ağacının kesimine başlandığına yönelik haberlerin basında yer aldığını anımsattı. Söz konusu yeni yolun İzmir-Ödemiş Karayolu'nun batı tarafında ve tarihi İlkkurşun tepesi yakınındaki Maraş mevkii üzerinde bulunan Yörük köprüsüne kadar yapılmasının planlandığını vurgulayan Polat, şöyle devam etti: "Çevre sakinleri ve uzmanlar, yeni güzergahın ana yolu sadece 100 metre kısaltabileceğini, yapılacak çalışmada herhangi bir kamu yararının olmadığını ifade etmektedir. Eski yolun genişletme altyapı çalışmalarının bitirildiği ve kamulaştırma bedellerinin ödendiği ifade edilmektedir. Ayrıca yüklenici firmanın 2015 tarihinden bu yana, söz konusu arazi üzerinden dolgu ve kazı malzemesi aldığı ve bu çalışmanın köyün merasına zarar verdiği belirtilmektedir."

Yeni yol iddiaları

Ödemiş'in İlkkurşun Köyü yakınlarında 3 kilometrelik yeni bir yol yapılacağı iddialarının doğru olup olmadığını soran Polat, "Bu yol için 1000 zeytin ağacının kesilmeye başlandığı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle bölgede kaç adet zeytin ağacı kesimi yapılmıştır? Kaç zeytin ağacının daha kesilmesi planlanmaktadır?" sorularını yöneltti.

Polat, konunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olup olmadığının açıklanmasını isteyerek, "Eğer öyleyse hangi gerekçeyle zeytin ağaçlarının kesimine izin verilmiştir? Ağaçlar kesilmeden önce neden taşınması gündeme getirilmemiştir? Kesilen ve kesilmesi düşünülen ağaçların yerine bölgeye toplam kaç fidan dikilmesi planlanmaktadır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle dikim yapılmış ise kaç fidan dikilmiştir?" diye sordu.

Zarar hesap edildi mi?

Yapılmak istenilen yeni güzergaha ilişkin çalışmalarda kaç ağacın kesilmesinin öngörüldüğünü soran Polat, önergesinde şu sorulara yer verdi: