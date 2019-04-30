Mahir Polat: Omuz omuza mücadeleye devam

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı. Polat, "Omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, ülkemizde son yıllarda siyasal, sosyal ve ekonomik krizin derinleştiğini, emek ve emekçinin değersizleştirildiğini vurguladı. İşsizlik oranının yüzde 14.7 ile rekor seviyeye ulaştığını anımsatan Polat, ilk üç ayda 392 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti. Demokratik ve insanca bir yaşam sürmek için tüm emekçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının korunmasını talep ettiğini vurgulayan Polat, "Bizler emeği ile üreten herkesin; basın emekçilerinin, akademisyenlerin, tarım işçilerinin, kadın emekçilerin, genç emekçilerin ve emeklilerin hak ettikleri özgür, demokratik, adil geleceğe ulaşmaları yolunda tüm emekçilerle omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP'li Polat yayınladığı mesajda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, dünyanın dört bir yanında işçilerin, emekçilerin, tüm ezilen ve yok sayılanların, mücadele ve dayanışma gücüyle bir araya geldiği gün olduğunu vurguladı. 1 Mayıs'ın emeğin yok sayılmasına, haksızlıklara, yolsuzluklara ses çıkaranların mücadele günü olduğunu vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Ülkemizde son zamanlarda siyasal, sosyal ve ekonomik kriz derinleşmiş, toplumsal barış kaybolmaya yüz tutmuş, emek ve emekçi değersizleştirilmiştir. Adalet ve eşitlik kavramlarının içi boşaltılmış, kazanılmış tüm haklar emekçilerin elinden alınmıştır. Çalışan işinden, ekmeğinden edilmiştir. İşsizlik Mart 2019'da % 14,7 ile Şubat 2009'dan bu yana ki en yüksek seviyeye çıkmıştır. Genç işsizlik oranı bir yılda 6,8 puan artarak % 26,7 ile rekor kırmıştır. Son bir yılda 872 bin yurttaşımız işinden olmuş, resmi işsiz sayısı 4,7 milyona ulaşmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2019 verilerine göre, Ocak ayında en az 159, Şubat ayında 125 ve Mart ayında ise 108 işçi olmak üzere; ilk üç ayda en az 392 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir."

Kutlu olsun

Polat, özgür, demokratik ve insanca bir yaşam sürmek için tüm emekçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının korunmasını talep ettiğini vurgulayarak, "Emekçiler; kıdem tazminatlarının gasp edilmesine ve mezarda emekliliğe karşı çıkmaktadır. Bu ülke geleceğine, saraydaki hanedanın doğrularıyla değil, meydanlardaki, sokaklardaki emekçilerin ve demokrasi isteyen herkesin talepleriyle yön verecektir. Bizler emeği ile üreten herkesin; basın emekçilerinin, akademisyenlerin, tarım işçilerinin, kadın emekçilerin, genç emekçilerin ve emeklilerin hak ettikleri özgür, demokratik, adil geleceğe ulaşmaları yolunda tüm emekçilerle omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkenin gerçek sahipleri olan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.