Mahir Polat: Yereldeki hezimetin acısı yeni çıkıyor

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya sert tepki gösterdi, 'Yereldeki hezimetin acısı yeni çıkıyor' dedi

Polat şunları söyledi: "Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes'te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi için gösterdiği tepkiyi keşke Menderes ilçemizde açılan taş ocakları için gösterseydi, daha yerinde olurdu. Dağlarımız köstebek yuvasına döndüğünde neredeydi? Tarım arazilerimiz kuraklık sorunu ile karşı karşıya, patlatmaların etkisiyle suyolları değişiyor. Ağaçlarımız kesiliyor, ciğerlerimiz kuruyor. Ne var ki kendisi halktan değil sermayeden yana olduğu için bunlara ses çıkarmıyor ya da çıkaramıyor. Halkın faydasına bir tesis yapıldığı zaman siyasetçiye yakışmayan bir üslupla tepki gösteriyor. Halk için yapılan icraatlara neden bu kadar karşısınız? Menderes halkı yönetme yetkisini yerelde büyük başarılara imza atan Cumhuriyet Halk Partisine vermiştir."



Zübük siyaseti

Menderes'in doğasını, denizini, tarihini ve tarımını talan ederek mermer ocaklarına teslim eden ve buradan rant elde eden bir iktidarın İzmir için çok önemli olan bir sorununun çözümü noktasında bu tarz bir eleştiri yapmasının zübük siyasetinin ta kendisi olduğunu belirten Polat, "Zübük siyaseti konuşulacaksa Türkiye'de AKP ile yarışmak mümkün değil, "Eğer bana 1 oy fark atsınlar İzmir'i terk etmeyen namerttir. 1 oy fark atsınlar, 1 oya İzmir'i terk ederim" diyen eski ilçe belediye başkanlarına baksınlar. Her sabah uyanıp aynaya baktıklarında talimatla bıyık bırakmaktır zübük siyaseti. 'Uçakların motoru yok' deyip İzmir'in ciğerlerinin yok olmasına sebep olmaktır zübük siyaseti. Yüreği yetiyorsa; Sayın Kaya eleştirisini, belediyenin ve kamunun kaynaklarını kendi çıkarları için kullanan ve bunları hizmetmiş gibi gösterenlere yöneltsin. Devleti kabile gibi yöneten anlayışın ürünü olan bu zihniyete gereken cevabı halkımız vermiştir" dedi.

Çözüm üretmeme çabası

AKP'li siyasetçilerin polemik ve popülizm siyaseti yapacağız diye İzmir'in sorunlarının çözümüne engel olamayacaklarını belirten Polat, "Bu zihniyet geçmişte metronun yapımına da karşı çıkmıştı. Şimdi aynı zihniyet İzmir'de bir kuruşun bile hesabını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiriyor. Bu proje yapıldığında belediye araçları daha az yol gidecek, daha az mazot harcayacak ve bu sayede tasarruf edilerek milletin parası israf edilmeyecek. Madem bu projeyi İzmir'e, Menderes'e yapmak ihanet, İzmirli olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu projeye neden onay verdi?" diye sordu.

Sıfır atık politikası

CHP'li Polat, kentin merkezi ve yoğun yerleşim birimlerinde oluşan atıkların, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılarak ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturulması için tesisin büyük önem taşıdığını hatırlatarak, "Akademik görüşlerin yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemlerine dayalı karar destek mekanizmaları ile yer seçimi yapılmıştır. İzmir İli evsel nitelikli katı atıklarının, bölgesel tesisler kurmak suretiyle bertaraf edilmesinin elzem olduğu ortaya konulmuştur. Kurulacak tüm tesisler ile 'Sıfır Atık' politikasına uygun, kamu yararı niteliğinde çevre mevzuatı doğrultusunda izinli bir atık yönetim sistemi İzmir'e kazandırılmış olacaktır. Tesis kişisel hırs ve çıkar için değil bilimsel araştırmalar neticesinde halk için, çevre için, İzmir için hayata geçirilecek" diye konuştu.