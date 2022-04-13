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Man Adası davasında flaş gelişme! Yargıtay o kararları bozdu

Man Adası davasında flaş gelişme! Yargıtay o kararları bozdu
13 Nisan 2022 Çarşamba 11:57

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Yargıtay'ın Man Adaları ile ilgili 3 davada kararları bozduğunu açıkladı.

"Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi" diyen Çelik, "MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz! Sözümüz söz!" ifadesini kullandı.

Yargıtay, bozma kararında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası ticaret gereği doviz cinsinden gelen para önce yurt dışı (Amerikan) bankalarına gider sonra yurt içindeki banka hesaplarına girer. (swift belgeleri), (davalının temyiz incelemesi yapılan diğer dosyada dava konusu televizyon konuşmasında belirttiği gibi) A.İ.H.M içtihatlarında görüldüğü gibi "ciddi bir iddia" ispatlanmalıdır. Oysa ortada ispatlanmamış ciddi bir iddia vardır. Somut olayda yargılama sırasında ileri sürülen iddianın ispatlanması için bir takım delil toplanması istenmiş ancak bu talepler elde olan belgelerden başka sonuca götürmeyecektir. O halde davalı tarafından gösterilen belgeler "yeterli olgusal" dayanak olarak kabul edilemez. A.İ.H.M siyasiler için oluşturduğu içtihadında siyasilerin ağır eleştirilerde (inciticide olsa) hoşgörülü olmaları belirtilmiş olmasına rağmen sivil kişiler yönünden ise bu alanı daraltmıştır. Mahkeme siyasiler yönünden bu kararları verirken örnek kararlara bakıldığında siyasiler yönünden bir "yargılama" söz konusu olduğunda bu yargılama konusunda yapılan incitici sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu içtihat edilmiştir.

Etiketler; #man adası #kemal kılıçdaroğlu #yargıtay #erdoğan
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