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Manisa'da İYİ Parti'den 22 kişi istifa etti

Manisa'da İYİ Parti Alaşehir ilçe teşkilatında aralarında bir belediye meclis üyesinin de bulunduğu 22 kişi partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı

Manisa'da İYİ Parti'den 22 kişi istifa etti
03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:25

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde  aralarında belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 22 kişi İYİ Parti'den istifa etti. 22 ismin istifasını Alaşehir Belediye Meclis Üyesi Aynur Dağ ve bazı parti üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamayla duyurdu.

Dağ, "Mensubu olduğumuz Alaşehir İYİ Parti üyeliğinden arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bağımsız olarak yürüyeceğiz. Ben Aynur Dağ olarak siyasi hayatımı bağımsız olarak sürdüreceğim. Aldığımız karar gereğince Millet İttifakı'na desteğimiz devam edecek. Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez. Alaşehir ve Türk milletine hayırlı olsun" dedi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #iyi parti #alaşehir
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