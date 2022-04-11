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Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt!

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt!
11 Nisan 2022 Pazartesi 12:48

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklama yaptı

Son günlerde ismi sıkça cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu soruya yanıt verdi. 

Yavaş, "Ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum" dedi. Bu tür şeylere yorum yapmadığını da belirten Yavaş,  "Benim belediyecilik anlayaşıma göre bir belediye başkanı seçildikten sonra sadece görevini yapmalı." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığında adının geçmesi hakkında "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" dedi.
 

Etiketler; #mansur yavaş #cumhurbaşkanı adaylığı #abb
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