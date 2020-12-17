Maskenizi çıkarmayın

İzmir 112 Filyasyon ekibinde görevli Dr. Vehbi Gençosmanoğlu (53), yakalandığı koronavirüsü yenip tekrar görevini döndü. Yaşadığı süreci anlatıp vatandaşları da uyaran Dr. Gençosmanoğlu, "Kendimizi koruyacağız. Maskeyi ihmal etmeyeceğiz. Evimize de girdiğimizde evde de şikayet varsa maskemizi çıkartmayacağız" dedi.

Koronavirüse karşı ön saflarda mücadele eden sağlık personelinden evli ve 1 kız çocuğu babası Dr. Vehbi Gençosmanoğlu,112 Acil Servis personeli olarak 25 yıldır görev yaptığını belirtti. Dr. Vehbi Gençosmanoğlu, virüsü birlikte çalıştığı bir sağlık personelinden kaptığını belirterek, "Öksürme, koku alamama, şiddetli bulantı ve kusma gibi bulgular görülmeye başladı. Hastaneye kaldırıldım. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 12 günlük bir tedavi gördüm. İyileşmemde, hastanedeki arkadaşlarımın yoğun çaba ve mücadelesi ile ilaçlı tedavinin faydası oldu. Üstüne 10 günlük bir istirahatin ardından tekrar görevimin başına döndüm" dedi. Covid- 19'un kendisi üzerinde gösterdiği belirtilere değinen Dr. Vehbi Gençosmanoğlu, "Kişiden kişiye değişiyor. Bende halsizlik, bulantı, kusma, nefes darlığı, nefesin yetmemesi ön plandaydı. Buna yönelik sıkıntılar daha çoktu" dedi.

Vatandaşı uyardı

Vatandaşa çağrıda bulunan Dr. Vehbi Gençosmanoğlu, "Kendinizi koruyun. Maske ve el hijyeni kesinlikle çok önemli. Aynı zamanda diğer insanları da korumaya çalışın. Bu koruma tamamen bilgi akışıyla ilgili olabilir. Sizin temas ettiğiniz, temaslı kişiler varsa lütfen diğer insanları durumdan haberdar edip önlemlerini almalarını sağlayın. Bilgi akışını düzenli sağlamak sağlarsak sıkıntı yaşarız. Kendimizi koruyacağız. Maskeyi ihmal etmeyeceğiz. Evimize de girdiğimizde evde de şikayet varsa maskemizi çıkartmayacağız" ifadelerini kullandı.