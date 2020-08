Meclis tatilde çankırı sahada 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem II. Yasama Döneminin tamamlanmasıyla 1 Ekim 2020 tarihine kadar tatile girmişti. Bu durumu fırsat bilen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı; ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek kaymakamlık, il müdürlüğü, şirket, dernek, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu

Ziyaretleri boyunca tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde Türkiye’nin gelişmiş birçok ülkeye örnek olduğunu ifade eden Bölünmez Çankırı, ‘‘Türkiye şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleriyle 1 milyonu geçen sağlık personeliyle pandemi sürecinde önemli bir mücadele sergiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin takoz siyasetine rağmen, istemezükçülük yapmalarına rağmen, ne gerek var demelerine rağmen yılmadı, adeta ileri görüşlülüğü ile devasa şehir hastanelerini yapmaya devam etti. Şimdilerde sağlık alanında adeta reform niteliğinde olan bu kararın ne kadar yerinde olduğuna sadece bizler değil tüm dünya şahitlik ediyor’’ ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl ve İlçe teşkilatının heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölünmez Çankırı, "Eski yeni ayırt etmeden biz büyük bir aileyiz. AK Parti en altından en üstüne kadar, büyük emek ve mücadelelerle kurulmuş bir kalkınma hareketidir. Bu kocaman ailenin bir ferdi olmak bizler için büyük bir onurdur. Hiçbir arkadaşımız kendi için, ismi için değil, vatanı ve bayrağını daha yukarıya taşımak için gayret gösteriyor’’ dedi.

Gündem değerlendirmesi

Gittiği her ilçede, her esnaf ve hanede vatandaşların sorunlarını dinleyen, gündeme ve ekonomiye dair sorularını cevaplayan Bölünmez Çankırı, ‘‘Ülkemizin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselmesinden rahatsız olanlar var. Bu kimseler her seferinde daha alçakça ve sinsice oyunlarla karşımıza çıkıyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın ekonomik anlamda tam bağımsızlık için gereken tüm mücadeleyi veriyoruz. Ekonomik şantaj ve kirli planlara boyun eğmedik, eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Bakınız pandemi süresince dükkanlarını açamayan esnafımıza, işe gidemeyen, maaş alamayan vatandaşlarımıza nakdi yardımlarda bulunduk. Sadece İzmir’de 734.235 ihtiyaç sahibi haneye 1 Milyar 726 Milyon ? ulaştırdık’’ açıklamalarında bulundu.

Koronavirüs uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatlarımızı yeniden dizayn etmeliyiz vurgusundan bulunan Bölünmez Çankırı, ‘‘En temel kuralımız hepimizin bildiği üzere ‘maske, mesafe ve temizlik’. Bu üç altın kuraldan asla taviz vermeyeceğiz. Öte yandan toplu yapılan aktivitelere lütfen bir müddet daha ara verelim. Emin olun bu tür eğlencelere ara vermek, hastane odasında tek başına bir vaziyette solunum cihazına bağlı olmaktan çok daha iyidir. Risk almayalım, ‘TMM’ kurallarına riayet edelim, sevdiklerimizi üzmeyelim’’ ifadelerinde bulundu.