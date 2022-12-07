SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
0
KANSERE ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI!
KANSERE ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI!
0
YILBAŞI HİNDİSİNE BÜYÜK ZAM!
YILBAŞI HİNDİSİNE BÜYÜK ZAM!
0
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
0

Meclis'te çıkan kavgada yaralanan İYİ Partili Örs'ten güzel haber geldi

Meclis'te çıkan kavgada yaralanan İYİ Partili Örs'ten güzel haber geldi
07 Aralık 2022 Çarşamba 14:44

Dün Meclis'te çıkan kavgada AK Partili Zafer Işık, yumruk atarak İYİ Partili Hüseyin Örs'ü hastanelik etmişti. Yoğun bakıma kaldırılan Örs'ten iyi haber geldi. Yapılan açıklamada Örs'ün yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinin dünkü oturumunda, İYİ Parti'li ve AK Parti'li vekiller arasında kavga çıktı. Arbedede AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Örs, kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle tedbir amacıyla gözlem altında tutulduğu yoğun bakımdan çıkarıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, serviste tedavisi devam eden Hüseyin Örs'ü ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı Twitter'daki hesabından paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yumruk #hüseyin örs #iyi parti
Önceki Haber
Göztepe’de Ali Akman formayı kapamadı
Sonraki Haber
İYİ Parti'den 'yumruk' tepkisi! Sıra AK Parti'ye gelince...
İYİ Parti'den 'yumruk' tepkisi! Sıra AK Parti'ye gelince...
İYİ Parti'den 'yumruk' tepkisi! Sıra AK Parti'ye gelince...
0
İYİ Parti, Meclis'teki yumruğu 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' yargıya taşıyor!
İYİ Parti, Meclis'teki yumruğu 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' yargıya taşıyor!
0
Meclis'te yumruklar konuştu! İYİ Partili vekil hastaneye kaldırıldı
Meclis'te yumruklar konuştu! İYİ Partili vekil hastaneye kaldırıldı
0
CHP'li Bedri Serter: Çay simit hesabıyla gidecekler
CHP'li Bedri Serter: Çay simit hesabıyla gidecekler
0
CHP İzmir'de bir kişi görevinden istifa etti! İstifa nedeni ise...
CHP İzmir'de bir kişi görevinden istifa etti! İstifa nedeni ise...
0
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Kendi bütçesini savunmaması saygısızlık
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Kendi bütçesini savunmaması saygısızlık
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.