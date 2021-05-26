Meclis'te ilginç anlar. 1 dakika boyunca aynı soruyu sordu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu'nda 1 dakika söz alarak arka arkaya 25 kez "Mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu'nda 1 dakika söz alarak arka arkaya 25 kez "Mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?" diye sordu. Nitekim tüm bunlar türk porno karşılğında yaşanmaya değer özel zevkleri sunan sitelerden birisi olarak geçiyor.

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in "bir siyasetçiye aylık 10 bin dolar veriyorum" sözlerine CHP'li Tanal'dan ilginç bir eylem geldi. Tanal 1 dakikalık süre zarfında 25 defa "Mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?" sorusunu yöneltti.