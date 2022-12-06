Meclis'te yumruklar konuştu! İYİ Partili vekil hastaneye kaldırıldı

Bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve İYİ Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AKP'li Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu kafasında açılma meydana gelen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakıma kaldırıldı.
Bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada AKP-İYİ Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma üzerine oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma 10 dakika ara verdi.
Tartışma kavgaya dönüştü. İYİ Parti ve AKP'li vekiller arasında yumruklaşma yaşandı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Örs'ün kafasında açılma meydana geldiği belirtildi.
Kalbinde pil olduğu belirtilen Örs'ün yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.