Memleket Partili İnce İzmir’den meydan okudu: “Alayınız gelse bir şey yapamazsınız”

Memleket Partisi’nden yaşanan istifaların partiye yönelik bir operasyon olduğunu öne süren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Alayınız gelse bir şey yapamazsınız. Tek bir tuğla bile sökemediniz. Bir tane bile ilçe başkanı istifa etmedi. Operasyonlar bize vız gelir, tırıs gider” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İzmir’de bir otelde düzenlenen basın toplantısında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce’ye Genel Başkan Vekili Nurdan Şahin Demirbağ, Genel Başkan Yardımcıları Özcan Özel, Mevlüt Dudu ve Hüseyin Avni Aksoy’un yanı sıra MYK Üyesi Asuman Ali Güven ile partisinin İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz eşlik etti.

“Millet seninle değil ama eğilme”

Sözlerine Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri üzerinden başlayan İnce, “Geçmişte, Yunanistan NATO’nun askeri kanadından ayrılmıştı. O yıllardaki darbeci Kenan Evren bunun karşılığında hiçbir şey almadan Yunanistan’ın tekrar NATO’ya dönüşünün önünü açtı. Bugün anlıyoruz ki yeşil ışık yakılmış, bu iş gerçekleşecek. Sorularımız var ama muhalefetten tık yok. Muhalefet burada konuşmayacaksa nerede konuşacak? Sorularımız net: Karşılığında ne aldık? KKTC’yi mi tanıdılar? Terör örgütleriyle ilgili düzenleme mi yaptılar? Geri istediğimiz teröristleri bize iade ettiler mi? Ne yapıldı? PKK’ye silah vermeyeceklerinin garantisini verdiler mi? Bunları hiçbirini bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bilgi istiyorum. Bunu kamuoyuna açıklamalısınız. Bir ay önce kabadayılık yapıp bugün niye pes ettiniz? Yoksa seçimler yaklaştı diye üç beş kuruşa tamah mı ettiniz. Her gittikleri yerde Erdoğan’a ‘Dik dur eğilme bu millet seninle’ diye slogan atıyorlardı. Nasıl eğilmiyorsun, nasıl bir dik duruş? Erdoğan, dik dur, eğilme. Bu millet seninle değil ama eğilme” dedi.

“Karşılıklı kötülük lağımları akıyor”

Sözlerinin devamı nda Türkiye’nin kurtuluşunun 3A formülünde saklı olduğunu da kaydeden İnce, “Bu memlekete 3A formülü lazım: Birincisi akıl, ikincisi adalet ve üçüncüsü ahlak lazım. Ekonomi çöktü, tarım çöktü, ahlak çöktü. Bir yıl içinde bütün kötülükler saçılacak diye düşünüyorum. Kötülükleri ortaya karşı mahalle çıkarmıyor, kendi mahallesinin içindeki kötülüğü çıkarıp karşı mahalleye veriyor. Yani AKP içinde çıkan bir şeyi CHP çıkarmıyor. AKP’liler çıkarıp CHP’ye veriyor. CHP’den çıkan bir şeyi AKP çıkarmıyor; CHP’liler çıkarıp AKP’ye veriyor. Karşılıklı kötülük lağımları akıyor Türkiye’ye. Türkiye’yi siyah ve beyaza ayırdılar, kutuplaştırdılar. Yok kardeşim gri de var bu ülkede. Nereden gelirse gelsin bir kötülüklerin karşısında olacağız” diye konuştu.

“Bize vız gelir, tırıs gider”

Memleket Partisi’nde son dönemde yaşanan istifalarla ilgili de konuşan İnce, partisine yönelik operasyon yapıldığını öne sürdü. İnce, “Türkiye’nin yeni bir duruşa ihtiyacı var. Biz bu duruşu gösterdiğimiz için bize operasyon çekiyorlar. Çünkü tıpış tıpış oy verilecek bir aday arıyorlar. 2014’te ‘Tıpış tıpış oy vereceksiniz’ dedi ya. Öyle bir aday arıyorlar. Öyle bir adayı aday yaptıkları gün Memleket Partisi zirve yapacak, bunu biliyorlar. Atatürkçülerin partisi Memleket Partisi. Ne yapalım? Memleket Partisini çökertelim. Bazılarına milletvekilliği sözü verelim, göz kırpalım. Bir operasyon çekelim. Alayınız gelse bir şey yapamazsınız. Tek bir tuğla bile sökemediniz. Bir tane bile ilçe başkanı istifa etmedi. Türkiye’nin en ilkeli, en dik duruşlu, ilkeli partisiyiz. Memleket Partisi Türkiye’nin belirleyici gücü olacaktır. Operasyonlar bize vız gelir, tırıs gider. Meydanlar açılıp otobüsün üzerine çıktığımızda durumun nasıl değişeceğini, tıpış tıpış adaylar karşısında yürekli adaylar olduğunu herkes görecek” diye konuştu.